Pera Müzesi’nde Sergei Parajanov Filmleri Gösteriliyor

Pera Film’in,Parajanov, Sarkis ile sergisi kapsamında sunduğu İsyankar İmgeler: Sergey Parajanov programı, yönetmenin sınır tanımayan hayalgücünün bir parçası olan filmleriile yapıtlarından ilham alan sanatçıların tanıklıklarına yer veren belgesellerden oluşuyor.Tarkovski, Godard, Fellini, Antonioni gibi sinema tarihinin önemli yönetmenleri tarafından “dahi”, “üstat”, “sihirbaz” olarak anılan Sergey Parajanov, 1974 yılında muhalif tavrı ve cinsel yönelimi sebebiyle hapse girdiğinde, imgelerin sınırlanamazlığını, duvarların ötesini gören sanatıyla açığa çıkarmış, şiirsel sinemanın ustalarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı.

Programda, Parajanov’un öğrenciyken çektiği ve sonradan kaybolan filmi Bir Moldova Masalı’nın genişletilmiş versiyonu olan Andriesh; Ukrayna’nın uçsuz bucaksız tarlalarında geçen, Alexander Dovzhenko’nun danışmanlığında çektiği müzikal romantik komedi İlk Delikanlı; zamanın ideolojik örtüsüne bürünmüş bir melodram olarak nitelendirilen Ukrayna Rapsodisi; mevcut politik düzen ile topluma sızan bir tarikat arasındaki çatışmayı işleyen Taşta Bir Çiçek; zengin kostüm ve renk kullanımı sayesinde Parajanov’a dünya çapında ün kazandıran Unutulmuş Ataların Gölgeleri; “Tiflis’in Rafael”i olarak bilinen ressam Hakob Hovnatanyan’ın portre çizimlerine ışık tuttuğu kısa belgesel Hakob Hovnatanyan; 20. yüzyılın en büyük başyapıtlarından biri olarak anılan, Ermeni âşık Sayat Nova’nın yaşam öyküsünü kendi hayal dünyasından imgelerle betimlediği Narın Rengi; eski bir Sovyet Gürcü halk masalının yeniden yorumlanması olan Suram Kalesi Efsanesi; primitif ressam Niko Pirosmani’nin muazzam mirasına ilişkin kişisel deneyimlerini aktardığı Pirosmani Teması Üzerine Arabesk Çeşitlemeler ve Andrey Tarkovski’ye ithaf ettiği, Mikhail Lermodov’un bir kısa öyküsünün uyarlaması ve tamamlayabildiği son filmi Âşık Garip yer alıyor. Programda Parajanov’un filmlerinin yanı sıra, Parajanov’un sinemanın otantik dahilerinden biri olarak bahsettiği, filmlerinden ilham aldığı Artavazd Peleshian’ın Ermenistan’da çekilmiş en önemli 3 belgeselden biri olarak anılanMevsimler filmi, Ron Holloway’in Parajanov’un çalkantılı kariyerine sevgi dolu ve derinlik bir bakış sunduğu, yönetmenin filmlerine dair kendi okumalarının da yer aldığı Parajanov: Bir Ağıt belgeseli ile Patrick Cazals’ın kamera arkası görüntüler ve aralarında Sarkis’in de bulunduğu birçok sanatçı ve akademisyen ile oyuncularının röportajlarına yer veren, Parajanov’un hapiste geçirdiği yıllarda ürettiği kolajları odak noktasına alan belgesel Sergey Parajanov: İsyankar yer alıyor.

İsyankar İmgeler: Sergey Parajanov (9 Ocak – 17 Mart)

9 Ocak Çarşamba

19:00 Andriesh (59’)

11 Ocak Cuma

19:00 Suram Kalesi Efsanesi (83’)

21:00 Narın Rengi (80’)

13 Ocak Pazar

15:00 Âşık Garip (74’)

18 Ocak Cuma

19:00 Taşta Bir Çiçek (72’)

21:00 Unutulmuş Ataların Gölgeleri(92’)

20 Ocak Pazar

15:00 Sergey Parajanov: İsyankar (52’)

23 Ocak Çarşamba

19:00 Âşık Garip (74’)

25 Ocak Cuma

19:00 Sergey Parajanov: İsyankar (52’)

21:00 İlk Delikanlı (81’)

30 Ocak Çarşamba

19:00 Ukrayna Rapsodisi (88’)

2 Şubat Cumartesi

15:00 Andriesh (59’)

3 Şubat Pazar

15:00 Suram Kalesi Efsanesi (83’)

15 Şubat Cuma

21:00 Narın Rengi (80’)

23 Şubat Cumartesi

15:00 Hakob Hovnatanyan + Pirosmani Teması Üzerine Arabeskler + Mevsimler (57’)

2 Mart Cumartesi

13:00 Parajanov: Bir Ağıt (57’)

15:00 Unutulmuş Ataların Gölgeleri(92’)

3 Mart Pazar

13:00 İlk Delikanlı (81’)

15:00 Ukrayna Rapsodisi (88’)

9 Mart Cumartesi

13:00 Taşta Bir Çiçek (72’)

10 Mart Pazar

13:00 Hakob Hovnatanyan + Pirosmani Teması Üzerine Arabeskler + Mevsimler (57’)

17 Mart Pazar

15:00 Parajanov: BirAğıt (57’)