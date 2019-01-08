Pera Müzesi’nde Sergei Parajanov Filmleri Gösteriliyor

Pera Müzesi’nde Sergei Parajanov Filmleri Gösteriliyor

Tarafından avrsinema -
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Pera Film’in,Parajanov, Sarkis ile sergisi kapsamında sunduğu İsyankar İmgeler: Sergey Parajanov programı, yönetmenin sınır tanımayan hayalgücünün bir parçası olan filmleriile yapıtlarından ilham alan sanatçıların tanıklıklarına yer veren belgesellerden oluşuyor.Tarkovski, Godard, Fellini, Antonioni gibi sinema tarihinin önemli yönetmenleri tarafından “dahi”, “üstat”, “sihirbaz” olarak anılan Sergey Parajanov, 1974 yılında muhalif tavrı ve cinsel yönelimi sebebiyle hapse girdiğinde, imgelerin sınırlanamazlığını, duvarların ötesini gören sanatıyla açığa çıkarmış, şiirsel sinemanın ustalarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı.

Programda, Parajanov’un öğrenciyken çektiği ve sonradan kaybolan filmi Bir Moldova Masalı’nın genişletilmiş versiyonu olan Andriesh; Ukrayna’nın uçsuz bucaksız tarlalarında geçen, Alexander Dovzhenko’nun danışmanlığında çektiği müzikal romantik komedi İlk Delikanlı; zamanın ideolojik örtüsüne bürünmüş bir melodram olarak nitelendirilen Ukrayna Rapsodisi; mevcut politik düzen ile topluma sızan bir tarikat arasındaki çatışmayı işleyen Taşta Bir Çiçek; zengin kostüm ve renk kullanımı sayesinde Parajanov’a dünya çapında ün kazandıran Unutulmuş Ataların Gölgeleri; “Tiflis’in Rafael”i olarak bilinen ressam Hakob Hovnatanyan’ın portre çizimlerine ışık tuttuğu kısa belgesel Hakob Hovnatanyan; 20. yüzyılın en büyük başyapıtlarından biri olarak anılan, Ermeni âşık Sayat Nova’nın yaşam öyküsünü kendi hayal dünyasından imgelerle betimlediği Narın Rengi; eski bir Sovyet Gürcü halk masalının yeniden yorumlanması olan Suram Kalesi Efsanesi; primitif ressam Niko Pirosmani’nin muazzam mirasına ilişkin kişisel deneyimlerini aktardığı Pirosmani Teması Üzerine Arabesk Çeşitlemeler ve Andrey Tarkovski’ye ithaf ettiği, Mikhail Lermodov’un bir kısa öyküsünün uyarlaması ve tamamlayabildiği son filmi Âşık Garip yer alıyor. Programda Parajanov’un filmlerinin yanı sıra, Parajanov’un sinemanın otantik dahilerinden biri olarak bahsettiği, filmlerinden ilham aldığı Artavazd Peleshian’ın Ermenistan’da çekilmiş en önemli 3 belgeselden biri olarak anılanMevsimler filmi, Ron Holloway’in Parajanov’un çalkantılı kariyerine sevgi dolu ve derinlik bir bakış sunduğu, yönetmenin filmlerine dair kendi okumalarının da yer aldığı Parajanov: Bir Ağıt belgeseli ile Patrick Cazals’ın kamera arkası görüntüler ve aralarında Sarkis’in de bulunduğu birçok sanatçı ve akademisyen ile oyuncularının röportajlarına yer veren, Parajanov’un hapiste geçirdiği yıllarda ürettiği kolajları odak noktasına alan belgesel Sergey Parajanov: İsyankar yer alıyor.

 

İsyankar İmgeler: Sergey Parajanov (9 Ocak – 17 Mart)

 

9 Ocak Çarşamba

19:00     Andriesh (59’)

11 Ocak Cuma

19:00     Suram Kalesi Efsanesi (83’)

21:00     Narın Rengi (80’)

13 Ocak Pazar

15:00     Âşık Garip (74’)

18 Ocak Cuma

19:00     Taşta Bir Çiçek (72’)

21:00     Unutulmuş Ataların Gölgeleri(92’)

20 Ocak Pazar

15:00     Sergey Parajanov: İsyankar (52’)

23 Ocak Çarşamba

19:00     Âşık Garip (74’)

25 Ocak Cuma

19:00     Sergey Parajanov: İsyankar (52’)

21:00     İlk Delikanlı (81’)

30 Ocak Çarşamba

19:00     Ukrayna Rapsodisi (88’)

2 Şubat Cumartesi

15:00     Andriesh (59’)

3 Şubat Pazar

15:00     Suram Kalesi Efsanesi (83’)

15 Şubat Cuma

21:00     Narın Rengi (80’)

23 Şubat Cumartesi

15:00     Hakob Hovnatanyan + Pirosmani Teması Üzerine Arabeskler + Mevsimler (57’)

2 Mart Cumartesi

13:00     Parajanov: Bir Ağıt (57’)

15:00     Unutulmuş Ataların Gölgeleri(92’)

3 Mart Pazar

13:00     İlk Delikanlı (81’)

15:00     Ukrayna Rapsodisi (88’)

9 Mart Cumartesi

13:00     Taşta Bir Çiçek (72’)

10 Mart Pazar

13:00     Hakob Hovnatanyan + Pirosmani Teması Üzerine Arabeskler + Mevsimler (57’)

17 Mart Pazar

15:00     Parajanov: BirAğıt (57’)

 

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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