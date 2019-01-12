Derviş Zaim Retrospektifi

Derviş Zaim ile imzalanan özel bir protokolle bütün filmlerinin kopyaları koruma amacıyla Bilim ve Sanat Vakfı Türk Sineması Araştırmaları (TSA) arşivine teslim edildi. TSA diğer arşivlerden farklı olarak koruduğu filmleri yıl içerisinde düzenlediği programlarla seyircilerle buluşturmayı amaçlıyor. Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi bünyesinde faaliyetlerini yürüten TSA bu vesileyle 19-26 Ocak 2019 tarihleri arasında, usta yönetmen Derviş Zaim’in bütün filmlerinin gösterileceği ve bu filmler üzerine konuşulacak etkinliklerin düzenleneceği “Dünden Bugüne Derviş Zaim Sineması” isimli kapsamlı bir programa ev sahipliği yapacak.

Bugüne kadar Ahmet Uluçay, Halit Refiğ, Hüseyin Karabey, Mahmut Fazıl Coşkun, Pelin Esmer, Semih Kaplanoğlu, Yücel Çakmaklı, Osman Sınav ve Zeki Demirkubuz gibi pek çok önemli yönetmeni konuk eden Bilim ve Sanat Vakfı 2019 yılının ilk ayında Derviş Zaim’in yönettiği on filmlik bir retrospektifle sinema etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Program kapsamında yönetmenin çekmiş olduğu filmlerin tamamı izlenebilecek; 33. Antalya Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazanan Tabutta Rövaşata (1996), 37. Antalya Film Festivali’nden En İyi Yönetmen ödülüyle dönen Filler ve Çimen (2000), Kıbrıs üzerine çekilen belgesel Paralel Yolculuklar (2002), 60. Venedik Film Festivali’nde UNESCO ödülü alan Çamur (2003), 14. Adana Film Festivali’nde Jüri Özel ödülünün sahibi olan Cenneti Beklerken(2006), 27. İstanbul Film Festivali’nde yönetmene En İyi Yönetmen ödülünü kazandıran Nokta (2008), 22. Ankara Film Festivali’nde En İyi Film seçilen Gölgeler ve Suretler (2011), 32. İstanbul Film Festivali’nde Jüri Özel ödülüne layık görülen Devir (2012), 21. Adana Film Festivali’nde En İyi Senaryo ödülü alan Balık (2014) ve yönetmenin son filmi Rüya(2015).

Türk sinemasının hafızasını korumak, yeni kuşaklara aktarmak ve mevcut filmlere ulaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türk Sineması Araştırmaları (TSA), günümüz sinemasını farklı zaviyelerden okumak adına sürdürdüğü yayınların yanı sıra etkinlikler yapmaya da devam ediyor. “Dünden Bugüne Derviş Zaim Sineması” programının amacı da usta yönetmenin sinemasını derinlemesine ele almak ve filmografisinin tamamı ve bu filmler üzerine üretilen fikirleri bir arada sunabilmek.

Derviş Zaim Sinemasına Tersten Bakmak

Bu amaçla yapılacak olan programdaki ilk etkinlik olan kapalı oturumda, alanında uzman akademisyen, yazar ve sinemacılar bir araya getirilerek Zaim sinemasının temaları, filmlerinde öne çıkan temsiller, biçimsel arayışları gibi pek çok unsur tartışılacak. “Derviş Zaim Sinemasına Tersten Bakmak” başlığıyla yapılacak olan ve sadece davetlilerin katılabileceği bu uzun soluklu oturum iki bölümden oluşacak, Tuba Deniz ile Barış Saydam tarafından modere edilecek.

Film Gösterimleri

Bir haftaya yayılacak olan programda Derviş Zaim’in bütün filmleri izleyici ile buluşacak. Film gösterilmlerinden önce sinema yazarı, akademisyen ya da Zaim’in setinde görev alan profesyoneller filmlerle ilgili kısa sunumlar gerçekleştirecek.

Seyirciler Tartışıyor!

Derviş Zaim sinemasını konuşmak üzere seyircilerin söz sahibi olacağı diğer bir etkinliğin başlığı ise “Seyirciler Tartışıyor! Derviş Zaim Sinemasında Gelenek ve Hafıza” başlığı altında, 25 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşecek. Yönetmen Murat Pay’ın moderatörlüğünde yapılacak olan bu keyifli açık oturumda mikrofon daha çok katılımcılarda olacak.

Film Bahane Özel

Bilim ve Sanat Vakfı’nda Hasanali Yıldırım koordinatörlüğünde düzenli olarak gerçekleştirilen Film Bahane atölyesi bu program kapsamında özel bir başlık açıyor. 26 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 11.00-14.00 arasında gerçekleşecek olan Film Bahane Özel’de Cenneti Beklerken filmi Hasanali Yıldırım ile birlikte sahne sahne analiz edilecek.

Derviş Zaim’le Ustalık Sınıfı

Derviş Zaim’in katılımı ile yapılacak olan Ustalık Sınıfı ise yine programın son günü 26 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşecek. Sinema yazarı Barış Saydam’ın moderatörlüğünde, saat 17.00’de yapılacak olan bu buluşmada, filmlerinden seçilen sahnelerden yola çıkarak Derviş Zaim kendi sineması ile ilgili ayrıntılı bir konuşma gerçekleştirecek.

*Program kapsamında yapılacak olan etkinlikler ve film gösterimleri herkese açık (kapalı oturum hariç) ve ücretsizdir.