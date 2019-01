Akbank Sanat’ta Sırbistan Filmleri Gösteriliyor

Akbank Sanat, 15-30 Ocak tarihleri arasında güncel Sırp sinemasından 5 filme ev sahipliği yapıyor. Sırbistan Film Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleşecek etkinlikte sinemaseverler; “İyi Bir Eş”, “Annelerini Arayan Haydutlar”, “Bayan J İçin Ağıt”, “Tren Makinistinin Güncesi” ve “Dünya Şampiyonları Olacağız” adlı filmleri izleme imkanı bulacaklar.

PROGRAM

15 Ocak 2019, Salı Saat: 19.00

İYİ BİR EŞ

“Dobra Zena”

Yönetmen: Mirjana Karanovic

Oyuncular: Mirjana Karanovic, Bojan Navojec, Hristina Popovic

Yapım yılı: 2016, 94’, blu-ray.

Ailesine bağlı, iki çocuk annesi 50 yaşlarında bir kadın olan Milena, rutin bir muayenede kansere yakalandığını öğrenir ve küçük bir histeri krizi geçirerek evini baştan aşağı temizlemeye başlar. Bu sırada bulduğu bir video kaset, kocası ile ilgili dehşet verici bir gerçeği öğrenmesine sebep olur.

18 Ocak 2019, Cuma Saat: 19.00

ANNELERİNİ ARAYAN HAYDUTLAR

“Banditi Potrazi Za Mamom”

Yönetmen: Kosta Ristić

Oyuncular: Kristijan Garip, Edin Arifi, Sunita Garip,

Yapım yılı: 2018, 70’, blu-ray

Christian, Edi, Emran ve Sunita, kendilerini terk eden annelerini ararken, sokaktaki evsizlerin dünyasına dahil olurlar ve orada özgürlüğü tadarlar. Fatso ve Emanuel Bella’nın liderlik için mücadele ettiği bir yankesici çetesine katılırlar.

25 Ocak 2019, Cuma Saat: 19.00

BAYAN J İÇİN AĞIT

“Rekvijemza Gospodju J. – Requiem for Mrs. J.”

Yönetmen: Bojan Vuletic

Oyuncular: Mirjana Karanovic, Jovana Gavrilovic, Danica Nedeljkovic

Yapım yılı: 2017, 94’, blu-ray

Bayan J, kayınvalidesi ve iki kızıyla, komünist dönem sonrası Belgrad’da gösterişsiz bir dairede yaşayan bir dul kadındır. İşini kaybettikten sonra derin bir varoluşsal krize girer.

29 Ocak 2019, Salı Saat: 19.00

TREN MAKİNİSTİNİN GÜNCESİ

“Dnevnik Masinovodje”

Yönetmen: Milos Radovic

Oyuncular: Lazar Ristovski, Petar Korac, Pavle Eric

Yapım yılı: 2016, 85’, blu-ray

Ilija emekliliği yaklaşmış, 60 yaşında bir tren makinistidir. Kariyeri boyunca yaptığı kazalarda 28 kişinin ölümüne neden olmuştur. Şimdi ise, evlat edindiği 19 yaşındaki oğlu Sima baba mesleğini yapma kararı almıştır. Ama korkmaktadır ve bir ölüme sebebiyet vermeyi istememektedir.

30 Ocak 2019, Çarşamba Saat: 19.00

DÜNYA ŞAMPİYONLARI OLACAĞIZ

“Bićemo Prvaci Sveta – We Will The World Champions”

Yönetmen: Darko Bajić

Oyuncular: Strahinja Blažić, Aleksandar Radojićić, Miloš Biković

Yapım yılı: 2015, 125’, blu-ray

Ünlü Yugoslov basketbol ekolünün kurucuları Nebošja, Borisa, Radomir ve Aleksandar ve Yugoslavya’nın 1970’te dünya basketbol şampiyonluğunu kazanmasını anlatan, gerçek olaylara dayanan bir film.

Filmler orijinal dilinde, Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

Biletler Biletix’ten ve Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilir. Bilet fiyatı: 5 TL