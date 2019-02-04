İstanbul Modern’de Yeşim Ustaoğlu Retrospektifi

İstanbul Modern Sinema’nın Türkiye’nin güncel sinema kültüründe sanatsal kimliği ve özgün yaklaşımlarıyla öne çıkan yönetmenleri davet ettiği buluşma dizisi Yönetmenlerle Buluşma’nın bu yılki konuğu, Yeşim Ustaoğlu. 14-28 Şubat 2019 tarihleri arasında yönetmenin filmlerinin gösterimleri yapılacak.

Yeşim Ustaoğlu kısa filmlerinden sonra çektiği ilk uzun metrajlı filmi olan İz’i 1994’te yaptı. 1990’lar Türkiyesi’nin erkek egemen sinema ikliminde karakterleri, hikâyeleri ve görsel diliyle hem yeni bir bakış açısı getirdi hem de ardından gelen kadın yönetmenler için bir ışık oldu. İkinci filmi Güneşe Yolculuk (1999) ile yurtiçindeki ödüllerle birlikte yarıştığı Berlin Film Festivali’nden En İyi Avrupa Filmi ve Barış Ödülüyle döndü. Ustaoğlu filmografisinin Bulutları Beklerken (2004) ile birlikte başlayan bölümünde kadın karakterlerinin başı çektiği hikayeler öne çıkar. Yerinden edilmiş veya yerini bulamamış karakterleriyle izleyiciyi de bir yolculuğa çıkaran filmlerinde “coğrafya kaderdir” fikrini vurgularcasına Türkiye’nin şehir ve kırsalındaki arada kalmış öykülerle ilgilenir. Görsel dünyasında mekânla ve ışıkla ayrı bir uğraşır; Karadeniz’in sisli yaylalarında da, metroköy İstanbul’un puslu arka sokaklarında da Kafkaesk bir gizemin peşinde gibidir kamerası.

San Sebastian Film Festivali’nde Altın İstiridye (En İyi Film) ve Gümüş İstiridye (En İyi Kadın Oyuncu – Tsilla Chelton) ile ödüllendirilen Pandora’nın Kutusu (2008) hayatın farklı yollarını seçmiş üç kız kardeşi izlerken, Abu Dhabi, Split Mediterranean film festivallerinde “En İyi Film”, Moskova, Tokyo, Pune festivallerinden de “En İyi Kadın Oyuncu” dallarında ödüller kazanan Araf (2012) ise köyle şehrin arasında sıkışmış, kimliğini, benliğini arayan Zehra’ya odaklanır. Yönetmenin son filmi Tereddüt (2016), ataerkil toplum yapısında kadın olma hallerine, kadın arzu ve cinselliğine daha cesur bir yerden bakar ve biri geleneksel diğeri modern, iki kadının psikanaliz dinamiğinde birbirinin içine geçen hayatlarını ele alır. Yeşim Ustaoğlu bu filmle İstanbul Film Festivali Altın Lale yarışmasında En İyi Yönetmen seçildi.

“Yönetmenlere Buluşma” seçkisinde Ustaoğlu’nun altı uzun metrajı ve dört kısa filminin gösterimi haricinde, Araf filminin kamera arkasını takip eden belgesel ve Sırtlarındaki Hayat (2004) belgeselinin daha önce gösterime girmemiş uzun versiyonu da yer alıyor. Program kapsamında Yeşim Ustaoğlu ile kapsamlı bir söyleşinin yanı sıra sinema yazarlarının sunumları gerçekleşiyor ve yönetmenin filmlerinde rol alan oyuncular gösterimlere katılıyor.