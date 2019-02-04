Pera Film’de Zaman Dilimleri

Pera Film, çizgisel zaman anlayışına alışılagelmişin dışında bir bakış sunan Zaman Değişmeli sergisi kapsamında 6 Şubat – 17 Mart tarihleri arasında Zaman Dilimleri programını sunuyor. Program; kendi gerçekliğini yaşayabilmek için doğru zamanı bekleyenlerin, içinde yaşadığı zamanın doğrularına isyan edenlerin, dünyanın başka bir yerinde aynı anda neler yaşandığını merak edenlerin, bir günün 24 saat sürüyor oluşuna meydan okuyanların ve zamanın iyileştiriciliğine inananların hikayelerine ışık tutuyor.

Kült filmlerden belgesellere, bilim kurgu klasiklerinden yakın zamanda ses getirmiş yapımlara uzanan programda, Fransız Yeni Dalga’sının öncülerinden Alain Resnais’in hafızanın doğası üzerine bir araştırma niteliğindeki filmi Geçen Yıl Marienbad’da; Virginia Woolf’un Orlando’su ile Tod Browning’in Ucubeler’ini yeniden yorumlayan Ulrike Ottinger’in insanlar arası farklılıklara ve dönüşüme dair kalıpları yıkan bir tiyatro sahnesi yarattığı Ucube Orlando; Andrzej Zulawski’nin yasaklanan ve yıllar sonra kayıp sahneleri yeni görüntüler ve dış ses anlatımıyla tamamladığı, yeni bir medeniyet kurmak için dünyayı terk eden bir grup astronotun hikayesini anlatan Gümüş Küre; Jim Jarmusch’un en sevilen filmlerinden biri olarak anılan, eş zamanlı olarak beş farklı taksi şoförünün, beş farklı şehirde, yolcularıyla beraber yaşadıklarından küçük kesitler aktardığı Dünyada Bir Gece; gerçeklik ve coşku dolu sinematik bir deneyim sunan Safdie Kardeşler’in iki kardeşin yaşadıklarına odaklanan suç filmi Soygun; LGBTQ+’ların sosyal medya görüntüleri yoluyla cinsel kimliklerini dünyaya açıklamalarını konu eden ilk belgesel olan İtiraf ve son olarak Zaman Değişmeli sergisinin sanatçılardan Cao Fei’nin sanal ve gerçek arasındaki muğlak sınıra odaklandığı i.Mirror ile insanların kolektif bilincinin gündelik yaşamda nasıl ortaya çıktığını incelediği filmi Sis ve Pus yer alıyor.

Bu program kapsamındaki Pera Film gösterimleri indirimli müze giriş bileti ile izlenebilir.