Sarayın Gözdesi Vizyona Giriyor

Yorgos Lanthimos’un 10 dalda Oscar’a aday olan ve Venedik Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nün sahibi Sarayın Gözdesi (The Favourite) filmi TME Films’in dağıtımıyla 8 Şubat 2019 tarihinde vizyona giriyor.
Kraliçe’nin her şeyiyle yakından ilgilenen Lady Sarah’nın, saraya yeni gelen Abigail ile arasında başlayacak olan gözdelik mücadelesini konu edinen The Favourite’da Kraliçe Anne’e Olivia Colman hayat verirken; amansız mücadele içindeki ikili rolünde seyirci karşısına Emma Stone ve Rachel Weisz çıkıyor.
Konu
18.yüzyılın başlarında İngiltere, Fransa ile savaş halindedir ancak bu savaş, Kraliçe Anne’nin tahtta olduğu sarayı ve lüks yaşam tarzını pek de etkilemez. Kraliçenin yakın arkadaşı Lady Sarah, bu dönemde bir yandan sağlığı narin olan kraliçe ve onun değişken ruh haliyle ilgilenirken diğer yandan kraliçe yerine ülkeyi yönetir. Saraya yeni gelen Abigail’in, Lady Sarah’nın yamacında yükselerek kraliçesinin gözdesi olmak ortaya koyduğu meydan okumayı konu ediniyor.