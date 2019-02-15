Agnes Varda Toplu Gösterimi

Sinematek / Sinemaevi, ilk toplu gösteriminde özgürlükçü, yenilikçi, cesur yaklaşımıyla sinemaya yön veren bir öncüye, Agnes Varda’ya odaklanıyor. Sürekli kendini yenileyen sinemasıyla 90 yaşında hâlâ insanın dünyadaki macerasının en önemli tanıklarından biri olmaya devam eden sinemacı, Yeni Dalga akımının ve feminist hareketin sinemadaki en ilham verici temsilcilerinden biri.

Sinematek / Sinemaevi’nin, Fransız Kültür Merkezi, İstanbul Modern Sinema ve 17. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali işbirliğiyle düzenlediği Agnes Hakkında Her Şey, sanatçının bugüne kadar ülkemizde gerçekleştirilen en kapsamlı toplu gösterimi olacak.

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