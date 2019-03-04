Moda Sinematek’te Film Analizi Atölyesi Başlıyor

Moda Sinematek’te Film Analizi Atölyesi Başlıyor

Tarafından avrsinema -
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Moda’daki Sinematek Derneği’nde sinema yazarı Barış Saydam eğitmenliğinde Film Analizi eğitimleri 17 Mart’ta yeni atölyelerle devam ediyor.

Sinema akımları, sinema kuramları, sinema tarihine geçmiş auteur yönetmenler ve sinema tarihinden klasiklerle şekillenen Film Analizi atölyeleri beş ayrı program dahilinde sene boyunca Moda’daki Sinematek Derneği’nde sürüyor.

Film Analizi 1, 2 ve 3 şeklinde üç ayrı bölümden oluşan eğitim programında, öncelikle sinemaseverlerin sinemanın doğuşundan günümüze kadarki süreç içinde sinema akımları çerçevesinde sinema tarihinin klasiklerini analiz ederek film analizine giriş yapması hedefleniyor. Daha sonraki atölyelerde ise, katılımcılar Hitchcock, Bergman, Bunuel, Tarkovski, Kieslowski, Lynch, Kiyarüstemi, Bresson, Haneke, Godard ve Lars von Trier gibi auteur yönetmenlerin filmlerini Barış Saydam’ın eğitmenliğinde analiz ediyor.

Film Yapımı ve Yönetmenlik, Senaryo, Kurgu, Kamera Önü Oyunculuk ve Belgesel Film Yapımı gibi çeşitli atölyelerin de yapılacağı Moda’daki Sinematek Derneği hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kayıt olmak için www.sinematek.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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