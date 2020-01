Moda Sinematek’te Film Analizi Atölyesi Başlıyor

Moda’daki Sinematek Derneği’nde sinema yazarı Barış Saydam eğitmenliğinde Film Analizi eğitimleri 12 ve 19 Ocak’ta yeni atölyelerle devam ediyor.

Sinema akımları, sinema kuramları, sinema tarihine geçmiş auteur yönetmenler ve sinema tarihinden klasiklerle şekillenen Film Analizi atölyeleri beş ayrı program dahilinde sene boyunca Moda’daki Sinematek Derneği’nde sürüyor.

Film Analizi 1, 2 ve 3 şeklinde üç ayrı bölümden oluşan eğitim programında, öncelikle sinemaseverlerin sinemanın doğuşundan günümüze kadarki süreç içinde sinema akımları çerçevesinde sinema tarihinin klasiklerini analiz ederek film analizine giriş yapması hedefleniyor. Daha sonraki atölyelerde ise, katılımcılar Hitchcock, Bergman, Bunuel, Tarkovski, Kieslowski, Lynch, Kiyarüstemi, Bresson, Haneke, Godard ve Lars von Trier gibi auteur yönetmenlerin filmlerini Barış Saydam’ın eğitmenliğinde analiz ediyor.

Giriş ve yönetmen atölyelerinin dışında Avrupa Sineması başlıklı atölyede ise geçmişten günümüze Avrupa’da üretilmiş çeşitli filmler ele alınıyor. Ordet – Söz (Carl T. Dreyer, 1955), Cleo 5 to 7 – 5’ten 7’ye Cleo (Agnes Varda, 1962), Anita G. – Düne Veda (Alexander Kluge, 1966), Kes – Kerkenez (Ken Loach, 1969), The Spirit of the Beehive – Arı Kovanının Ruhu (Victor Erice, 1973), Ratcatcher (Lynne Ramsay, 1999), The Return – Dönüş (Andrei Zvyagintsev, 2003), 4 Months, 3 Weeks and 2 Days – 4 Ay, 3 Hafta ve 2 Gün (Cristian Mungiu, 2007) filmleri atölye kapsamındaki filmlerden bazıları. Detaylı program için Sinematek’in sitesi ziyaret edilebilir.

Film Yapımı ve Yönetmenlik, Senaryo, Kurgu, Kamera Önü Oyunculuk ve Belgesel Film Yapımı gibi çeşitli atölyelerin de yapılacağı Moda’daki Sinematek Derneği hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kayıt olmak için www.sinematek.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Not: Atölyeleri bütün olarak da haftalık film/yönetmen bazında da katılım sağlanabilir. Her atölye için kontenjan sınırlıdır.