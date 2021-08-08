“Kuşun evi yuvadır, örümceğinki ağ, insanınki arkadaşlık.”

First Cow bir Western filmidir ve yine de ekranı soldan sağa doğru kaplayan görüntüsüyle bağımsız bir filme başlandığını hissettiren bir nakliye gemisiyle başlar. Çekimden çok, pişirilen hamurlar ve aynı zamanda mevcut Paris modası hakkında bir mağaza konuşması içeren bir Western. “İlk İnek” sıradan bir Western değil, ama zaten Kelly Reichardt’tan böyle bir Western de beklemezdi. Birkaç yıl önce “Meek’sCutoff” filminde olduğu gibi, ünlü Amerikalı bağımsız yönetmen, Amerikan gerçekliğini ve hassasiyetlerini karşılaştırmak için Batı ortamını kullanıyor ve bu sefer odak noktası erkekler arasındaki dostluk.

First Cow, Oregon eyaletini kolonileştirmek üzere olan bir kürk koleksiyoncusu çetesine katılan yetenekli şef Otis “Cookie” Figowitz’in (John Magaro) hikayesini anlatıyor. Kaçmakta olan Çinli bir adamla (Orion Lee) tanıştığında, eşit olmayan erkekler arasında bir dostluk gelişir. Sonrasında bir ticaret noktasının barında tekrar yolları kesişir. Cookie fazla bir şey söylemeden King Lu’nun yanına taşınır. Yakındaki İngiliz Şef Faktörü (Toby Jones) bölgedeki ilk ineği satın aldığında, Cookie sütle ne pişirebileceğini hayal eder. King Lu, geceleri ineği gizlice sağması için onu ikna eder. İki arkadaş, çalınan sütle yapılan kekle zengin olmak isterler. Küçük, başarılı bir model, şefin yeteneğinden ve göçmenin iş zekasından hızla ortaya çıkar. Bununla birlikte, ürününüz için en önemli bileşenin tedarik edilmesi büyük bir risktir, çünkü sütü veren inek güçlü bir adama aittir.

John Magaro, First Cow’da saflığı nedeniyle bir iki kahkahaya neden olabilen gerçekten sevgi dolu bir karakteri oynuyor. Cookie’ye eşlik ettiğiniz ilk birkaç dakika içinde, onun zorlu yerleşimcilerin dünyasında son derece sıra dışı, barışı seven güzel bir ruh olduğu ortaya çıkıyor. Diğer adamlar sürekli olarak kavgacı ve agresif olarak tasvir edilirken, yetenekli şef, basmakalıp kovboyun bir kontrpuan olarak temizlik çılgınlığı gibi küçük ayrıntılarla hemen hemen her çekimde çizilir. Magaro’nun rolü oynama şekli, karakter kadar hassastır ve bu nedenle mükemmel uyum sağlar.

Çinli bir göçmen olarak Orion Lee de bu asi karakterlerden sıyrılıyor. Para kazanmak için büyük fikirleri var ve her zaman bir adım ilerisini düşünüyor. Bununla birlikte, fikirlerini kendi amaçları için kötüye kullanmak istediği izlenimi asla doğmaz. En başından beri, ekonomik hedeflerine ek olarak, Cookie’de ömür boyu bir arkadaş edinmeye çalıştığını hissediyorsunuz.

First Cow’un konusu şimdiki zamanda, bir yürüyüşçünün köpeğinin (AliaShawkat) ormanda iki iskelet keşfetmesiyle başlar. Kemikler el ele tutuşur vaziyettedir yani muhtemelen birlikte ölen iki yakın arkadaşın ya da sevgilinin kalıntılarıdır. Hemen ardından İngiliz şair William Blake’in bir sözü bizi doğru yöne götürür: “Kuşun evi yuvadır, örümceğinki ağ, insanınki arkadaşlık.” Finalde tahmin edilebilir ölümlerinde birbirine bağlı olan erkekler arasındaki olağanüstü dostluk.

First Cow’da ki arkadaşlığın gerçekten başladığı noktaya gelmesi biraz uzun sürebilir. Ancak ilgili sahne aynı zamanda Reichardt’ın gerçek bir şaheseridir: King Lu, Cookie’yi bir içki içmeye davet eder ve ardından misafir süpürgeyi kapar, daireyi süpürmeye başlar ve derme çatma bir çiçek buketi alır ve evin penceresine yerleştirir. Herhangi bir konuşma olmadan, erkek arkadaşlık ve ortak konaklama hem izleyici hem de iki kahraman için mühürlenir.

İKİ ADAM BİR İNEK

Birbirine benzemeyen iki ortağı birbirine gerçekten kaynaştıran iş modeli, bir inekle birlikte başlıyor ve gelişiyor. Cookie’nin özel ikramları için süte ihtiyacı olduğundan, o ve King Lu’nun sütü almak için gizli bir plan yapması gerekir. First Cow’daki bir diğer önemli nokta da romantik Cookie’nin sevimli hayvanı sağım işlemi sırasında ikna etme şeklidir. Sahneler o kadar eşsiz ve taze ki, durumun saçmalığını gerçekten hiç düşünmüyorsunuz.

İnekli iki arkadaş dışında, diğer karakterler Coen kardeşlerin ya da Tarantinos’un tarzında gerçekten tuhaflar. Ve havada tamamen parodiye sürüklenme tehlikesi olmasına rağmen, Kelly Reichardt herkesi bu gerçekliğe o kadar otantik bir şekilde enjekte etmeyi başarıyor ki, gerçekçi bir batı macerasının görünümünü koruyor.

Reichardt filmlerinde Amerika’nın dibine ulaşmak için Amerikan rüyası referanslarını tekrar tekrar kullanır. Memleketini sorgular. Cookie ve King Lu, avcılıktan milyonerliği değil, Oregon’daki küçük ahşap kulübelerinden San Francisco’daki kendi otellerine kadar bir Amerikan Rüyasını hayal ediyor. Ama bunun için ne kadar paraya ihtiyaçları var? Ne zaman yeterince sütleri olur, yeterince hamur işi satabilecekler mi? Sonunda, tipik Amerikan rüyası sadece mümkün olduğunca zengin olmaktır. Ama ne zaman yeterince zenginsin? Şüpheye düştüğünde, açgözlülük her zaman galip gelir, onlar için zaman daralırken bile Cookie ve King Lu’nun devam etmesine izin verir. Ve bir izleyici olarak, bir noktada ortaya çıkacaklarından şüpheleniyorsanız, filmin ilk birkaç dakikasında el ele tutuşan kemiklerin vaat ettiği gibi, sadece birlikte uyum içinde öleceklerine dair umudunuz vardır.

İlk İnek’in bu merkezi yönüne ek olarak, Batı ortamındaki film aynı zamanda diyaloglarında karakteristik bir kelime oyunu ile karakterize edilir. Bazıları zaten Batılı bir parodi olan çok sayıda figür, kelime voleleriyle birlikte bolca eğlence sağlayabilir. Neyse ki, insan uylukları şişiren mizahı asla abartmaz. Kelimelerin seçimi, genel resme organik olarak uyuyor. Toby Jones, çok sayıda tiz ifade ve soylulara uygun bir kelime dağarcığı ile sözlü savaşları, sofistike diyalog senaryosunun doruk noktasıdır.

Son olarak, filmin ortamı hakkında birkaç söz söylemek gerekir çünkü bu da genel resme olumlu katkıda bulunan yapboz parçalarından biridir. First Cow, batının kolonizasyon çağına, zamanda geriye, eğlenceli ve çılgınca romantik bir yolculuktur. Bu pastoral ve bozulmamış yerde zor bulunabilen bir ormandaki her şey filme almaya karar verilir. Bu, hikayenin kıvılcım çıkarabileceği esenlik duygusuyla birleştiğinde, zamanımızın koşuşturmacasına bir inziva yeri olarak böylesine kusursuz bir doğa parçası bulma özlemi yaratır.

Oyuncu kadrosundaki gizli yıldız olan inek formundaki pastanın üzerine krema ile iş uzun süre hatırlanacak ve bir kült film olma potansiyeline ya da en azından eleştirmenler tarafından övülen bir içeriden ipucuna sahip olabilir.

Sonuç: “İlk İnek”, iyimser hikayesi ve sert görüntüleri birbirine ilham veren bir gerilim içinde olan erkekler arasındaki olağanüstü bir dostluğu anlatan dokunaklı, şiirsel bir western. Ve son birkaç yılın en güzel westernlerinden biri olan “First Cow” artık MUBI’nin yayın kalitesiyle izlenebilir.

Seher Kavut

kavutseher@gmail.com

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