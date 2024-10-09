61. Antalya Altın Portakal Film Festivali Değerlendirme

Türkiye’nin en köklü film festivali olan Antalya Altın Portakal geçen sene yapılamayan film festivalinden sonra bu sene doludizgin bir şekilde yoluna devam ediyor. Gösterilen film sayısı geçtiğimiz yıllara göre daha fazla. AKM ve Migros AVM dışında festival Kepez’deki Özdilek’e de yayılmış durumda. Seyirciler filmlere büyük bir ilgi göstererek salonları dolduruyor. Yerli ve yabancı bütün gösterimler şu ana kadar dolu salonlarda gerçekleşti. Festivallerin en önemli işlevinin festivalin gerçekleştiği kentlere ekonomik ve kültürel bir katma değer sağlamak ve dışarıdan kente gelecek konukların yanı sıra yörenin insanının da kültür sanat hayatına bir hareketlilik kazandırmak olduğunu düşünürsek, bu sene Antalya bunu başarıyla gerçekleştiriyor.

Belediyenin Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği almadan kendi bütçesi ve iştirakleriyle yola devam etmesine rağmen hem ödül parasını hem de organizasyonu genişletmesi gittikçe çoraklaşan kültür sanat alanında önemli bir çaba. Ancak orta ve ileri vadede festivallerin güçlenmesi ve kendilerine ait bir alan oluşturmaları için belediyelerle olan bağlarını da yönetimsel anlamda belli bir mesafede tutmaları, siyasi ve ekonomik anlamda onların boyunduruğundan kurtulması gerekir.

Türkiye’de başat film festivallerine Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği olsa da bu festivaller esas bütçelerini bağlı bulundukları şehirlerin belediyelerinden karşılıyorlar. Belediyeler de yıllar içerisinde seçimlerle farklı siyasi partilere geçtikçe belediyelere bağlı işleyen festivallerin düzenleri de değişiyor. Bunun en net örneğini Antalya’da gözlemlemek mümkün. Senelerdir bir AKP belediyesi bir CHP belediyesi arasında gidip gelen Antalya’da Türkiye’nin en köklü film festivali olan Antalya Altın Portakal yıllar içerisinde “Türkiye’nin Cannes’ı olacağız” sloganı ile önce ulusal yarışmasını kaldırdı, sonra yeniden ulusala dönüldü. Ödül sistemi değişti. Dönemin festival direktörünün çabalarıyla Film Forum bölümü ulusal yarışmanın önüne geçti. Anlayacağınız son on beş yıllık dönemde Antalya’nın başına gelmeyen kalmadı. Bu da Antalya’nın imajına ciddi oranda zarar verdi. Türkiye’de o yüzden de film festivallerinin en önemli sorunu maalesef belediyelere bağımlı oluşları ve yıllardır bir türlü kurumsallaşamamaları. İstanbul Film Festivali’ni düzenleyen İKSV gibi bir çatı kuruluşu yok ya da Antalya’da AKSAV örneğinde olduğu gibi bu çatı kuruluşunun herhangi bir işlevi yok. Bu yüzden de festivallerimiz genelde son birkaç aylık süreçlerde el yordamı ve işin içerisindeki kişilerin büyük özverileriyle ilerlemeye çalışıyor. Maalesef festivallerimizin birikimi yok, devamlılığı yok, arşivi yok, hafızası yok, metodolojisi yok… Antalya Altın Portakal’ın bu anlamda bunca yapısal soruna karşılık altmış seneyi geride bırakması oldukça anlamlı ve değerli.

İsterseniz, 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ulusal yarışmada gösterilen filmlere de kısaca bakalım.

Türkiye’de özellikle de ekonomik krizin artan etkisiyle birlikte film yapım işi de hepten zorlaşmaya başladı. Yönetmenler büyük zorluklarla mücadele ederek ellerinden geleni yapmaya, bir şekilde hâlâ film çekmeye çalışıyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan desteklerin daha ödemesi yapılmadan destek tutarları enflasyon karşısında eriyip gidiyor. Yönetmenler de set günlerini azaltıyorlar, daha az mekânda daha küçük ekiplerle daha tanınmamış oyuncularla filmlerini tamamlama gayreti içerisindeler. Bir yandan da ülkenin politik iklimi malum. Bu da memleket meselelerine daha eleştirel yaklaşmak daha gerçekçi hikâyeler anlatmak isteyen yönetmenlerin elini zorlaştırıyor. Böylesi bir ortamda film çekmek bile başlı başına bir iş haline gelmiş durumda. Bu yüzden ilk filmini çeken, yeni filmlerini çekmeye ve sektörde kendisine yer bulmaya çalışan bütün yönetmenlere ve meslek profesyonellerine bu zor koşullar altında üretimlerini sürdürdükleri için kendi adıma büyük bir teşekkürü borç biliyorum. İyi ki hâlâ bu ortamda film çekerek bu deliliği sürdürüyorlar.

Bu, işin önemli ve desteklenmesi gereken bir tarafı ama bu maddi imkânsızlıklar ve gittikçe sığlaşan ve çoraklaşan kültür sanat ortamı ulusal seçkilerdeki filmlerimize de yansıyor. Antalya Altın Portakal’ın seçkisinde yer alan filmler de bu anlamda Türkiye’deki sanat sineması ortamının içerisine düştüğü krizi bütün çıplaklığıyla yansıtıyor. Filmler çoğu zaman tek mekân, az oyuncu ve birey-toplum etkileşiminden uzak sığ alanlarda ilerliyor. Yukarıda da bahsettiğim gibi bunun başlıca nedeni maddi yetersizlik ve baskıcı bir politik ortamın getirdiği oto-sansür mekanizmaları. Ancak yönetmenler basit ve sade bir anlatımın içerisinde derinlik ve katmanlılık arayacakları yerde basit bir biçimde durumu kabullenmiş gibi hareket ediyor. Umarız bu ilerleyen süreçte değişir. Düşük bütçelerle de çok daha nitelikli örnekler izleme şansımız olur.

Hatırladığım Ağaçlar

Ingmar Bergman’ın Yaban Çilekleri filminde ana hikâyenin yanında kuşaklararası iletişimsizlik, yabancılaşma ve yalnızlıktan muzdarip bir baba-oğul hikâyesi de vardır. Ailesinden göremediği sevgi, ilgi ve sıcaklığı profesör Borg, oğluna da aktaramaz. Oğlu da aynı şekilde hayatına yalnız ve sevgisiz olarak devam eder. Bu tıkanıklığı ailenin gelini Marienne bir çocuk sahibi olarak aşacak, hem tıkanan çekirdek aileye sevgi ve ilgi hem de yaşamları durma noktasına gelen erkeklere yeni bir başlangıç olanağı sağlayacaktır. Hatırladığım Ağaçlar filminde de Yaban Çilekleri’ndeki hikâyeye benzer bir denklem kurulur. Bahar isminde hamile bir kadın, annesi tarafından terk edilen ve sakat kalmış bir adamla babası arasındaki soğukluğu ve iletişimsizliği çözmeye çalışır. Kendine bir sığınak bulma amacıyla geldiği evin kendi kaçtığı yerden daha büyük bir cehennem olduğunu fark eden Bahar, ismiyle müsemma bir şekilde film ilerledikçe mevsimin sonbahardan ilkbahara dönüşmesine çaba sarf eder. O açıldıkça, baba ve oğul da açılır ve bastırılan karanlık sırlar üzerinden ortak bir payda yakalanır. Özellikle karakterlerin her birinin filmin ilgili bölümlerinde ayna ile karşı karşıya yüzleşmeleri, geçmişlerine gidişleri, evdeki nesnelerin hep gölgede kalması, resimlerin yüzlerinin çevrilmesi bu anlamda güzel düşünülmüş detaylar.

Ancak filmdeki karakterlerin her birinin (üniversite okuduklarını bilmemizin haricinde) geçmişlerindeki entelektüel birikimi bilmeden Oğuz Atay öykülerindeki anti-kahramanlar gibi hayatın her türlü acısını yaşamış ve bunu yeri geldiğinde alaycı yeri geldiğinde de felsefik bir biçimde yorumlayabilme yetisine sahip oluşları çok inandırıcı gelmedi. Bir yanıyla bu tabii ki filmi ve hikâyeyi, karakterlerin öznel deneyimden bağımsız onları sembolik birer figüre dönüştürme çabasının da bir karşılığı ancak ağzını bile açmaya çekinen babanın birdenbire bir Atay karakterine dönüşmesi çoğu zaman filmi fazlasıyla edebi kılıyor. Filmin edebiyatla çok yakından kurulan bir ilişkisi var ama bu ilişki görsel dile tercüme edilen bazı bölümlerde fazla tiyatral kalarak filmin düşmesine neden oluyor. Filmin senaryo anlamda güzel detayları ve fikirleri var, ancak görsel dünyada bazıları “fazlalık” olarak duruyor bazıları da yeterince işlenemiyor.

Filmin başında (lineer olarak sonunda) Bahar’ın valizine koyduğu Küskün Kahvenin Türküsü’ndeki Miss Amelia’ya benzer durumu film boyunca yaşadığımız kederli ve kasvetli havayı daha da perçinliyor. Filmin temposuzluğu ve ağırlığı da seyirciyi zorlayan faktörlerden biri oluyor. Bu anlamda, belki de en azından filmin kurgusu tersten başa gelmek yerine lineer bir şekilde baştan sona doğru ilerleseydi gerçekten Bahar’ın adı gibi iki karaktere iyi gelebileceğine yönelik bir okumada bulunabilirdik. Ancak hikâye sondan başa açıldığında filmin içeriğindeki kasvet finaldeki ağır karşılaşmayla birlikte daha da karanlık bir noktaya ulaşıyor. Bahar’ın da filmin denemeyelim ama hikâyenin sonunda keşfettiği gerçek, aslında Freud’un bahsettiği eros ve thanatos denklemi. Ölüme yönelik arzular ne kadar güçlüyse, yaşama yönelik arzu ve yaratıcılık da o denli günyüzüne çıkıyor. Fakat kurguda hikâyeyi tersten okuduğumuzda bu anlamdan uzaklaşıyoruz. Bu yanıyla film, oldukça karanlık ve zorlayıcı bir yapım. Bahar’ın sorduğu “insan insanı ne zaman tanır ki” sorusuna karanlık taraf üzerinden bakarak anlamlandırmaya çalışıyor.

Acı Kahve

Son yılllarda sayıları gittikçe artan “tiyatro-film”lerden bu seneki yarışmada da çok fazla var. Soner Sert’in ilk uzun metrajlı filmi Acı Kahve de bunlardan biri. Bir tiyatro oyunu ya da sitcom olarak ele alınırsa, zekice göndermeleri olan, başarılı kurgulanmış ve iyi oynanmış bir metin olarak düşünülebilir. Film, bir kız isteme meselesi üzerinden çekirdek aileye, kadın-erkek ilişkilerine, toplumsal cinsiyet rollerine ve ataerkil toplum düzenine uzanan güzel bir yergi. Başta Nazan Kesal olmak üzere (her rolündeki gibi yine inanılmaz) tüm ekibin rollerini özümseyerek ufak nüanslarla birlikte meseleyi ele alış ve aktarış biçimleri başarılı. Ama filmdeki meseleler ve temalar artık her birimizin bildiği, kanıksadığı ve pek çok filmde farklı veçheleriyle ele alınan şeyler. Bunlara yeni bir bakış ve yaklaşım olmamasının yanı sıra o odadaymışız duygusu yaratmanın haricinde bir de sinema duygusundan yoksun bir şekilde bu metnin sinemaya aktarılmasının amacını sorguluyorum. Elbette sinema, sadece sanat sinemasından ibaret değil. Festival seçkilerinde Mukadderat örneğinde olduğu gibi metne ve oyunculuğa bağlı daha ana akım işlerin de olması gerektiğine inanıyorum. Ancak yönetmenlerin hangi medyumda üretim yaptıklarının da farkında olmaları gerekiyor. Sinema filmi çekip bu kadar sinema duygusundan ve biçimsel unsurlardan uzakta kalıp film çekmenin çok da tartışılacak bir yanı yok.

Balinanın Bilgisi

Önder Şengül’ün yönettiği film, Muğla’nın dağ köyünde yaşayan otuz beş yaşındaki Yörük kızı Gülsüm ile köyün muhtarı Adem ve ailesi arasındaki gerilimi konu alıyor. Kadın ile doğanın eşleştiği, eril şiddet ve tahakkümün kadın kadar doğayı da büyük bir tehdit altına aldığı söylemi üzerine kurulan metin, belki kağıt üzerinde bakıldığında önemli hassasiyetleri olan ve anlamlı hale gelebilecek bir çalışma olarak gözükebilir. Ancak metnin uygulamasına baktığımızda film tam anlamıyla bir “köy tiyatrosu” formatında. Özellikle de köyle ilgili sunumlar okul müsameresinden hallice. Televizyon dizileri bile filmin yanında üstün yapımlar olarak kalıyor. Oyunculukların kötülüğünden ağızlara uymayan aksanlara ve kötü sanat yönetimine kadar filmin yüzeysel unsurlarının kötülüğünü bir kenara bırakalım. Filmin en temel sorunu şu: Filmi izlerken filmin meselelerini bile anlamakta o kadar güçlük çekiyoruz ki… Gülsüm’ün çevresiyle olan çatışmalarından sonra gittikçe iç dünyasına çekilmesi, yaşadığı hezeyanlar, doğayla kurduğu gerçeküstü iletişim sürekli parçalı bir kurgu ve sıçramalarla birlikte seyircinin de hikâyeyi takibini zorlaştırıyor. Bununla birlikte sadece bir tasarımdan ve sesten ibaret kalan doğa ile Gülsüm’ün bütünleşmesi fikri de fikir olmanın ötesine bir türlü geçemiyor.

Barış Saydam

bar_saydam@hotmail.com