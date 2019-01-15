Siyad 2018 Türkiye Sineması Ödülleri Adaylarını Açıkladı

Siyad 2018 Türkiye Sineması Ödülleri Adaylarını Açıkladı

Tarafından avrsinema -
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Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri, 2018 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımların değerlendirmeye alındığı oylama sonucunda 51. SİYAD Ödülleri adaylarını seçtiler.

Nuri Bilge Ceylan’ın toplam on adaylık elde eden Ahlat Ağacı filmini, yedi adaylıkla Banu Sıvacı’nın Güvercin, altışar adaylıkla Mahmut Fazıl Coşkun’un Anons, Emre Erdoğdu’nun Kar ve Tolga Karaçelik’in Kelebekler filmleri izledi.

51.SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri, SİYAD üyelerinin yapacağı 2. tur oylamanın ardından 27 Şubat Çarşamba akşamı Anahit Sahne’de Tuğrul Tülek’in sunuculuğunda düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.

EN İYİ FİLM

Ahlat Ağacı

Anons

Güvercin

Kar

Kelebekler

EN İYİ YÖNETİM

Nuri Bilge Ceylan – Ahlat Ağacı

Mahmut Fazıl Coşkun – Anons

Emre Erdoğdu- Kar

Tolga Karaçelik – Kelebekler

Banu Sıvacı – Güvercin

EN İYİ SENARYO

Akın Aksu, Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan – Ahlat Ağacı

Emre Erdoğdu – Kar

Tolga Karaçelik – Kelebekler

Banu Sıvacı – Güvercin

Ümit Ünal – Sofra Sırları

EN İYİ KADIN OYUNCU

Farah Zeynep Abdullah – Bizim İçin Şampiyon

Tuğçe Altuğ – Kelebekler

Hazar Ergüçlü – Kar

Demet Evgar – Sofra Sırları

Ezgi Mola – Aydede

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Kemal Burak Alper – Güvercin

Fatih Artman – Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok

Doğu Demirkol – Ahlat Ağacı

Hayat van Eck – Daha

Timuçin Esen – Müslüm Baba

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Ayça Bingöl – Müslüm Baba

Hazar Ergüçlü – Ahlat Ağacı

Gülçin Kültür Şahin – Kelebekler

Ayşenil Şamlıoğlu – Son Çıkış

Bennu Yıldırımlar – Ahlat Ağacı

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Halil Babür – Kar

Murat Cemcir – Ahlat Ağacı

Hakan Karsak – Kelebekler

Şahin Kendirci – Müslüm Baba

Ahmet Mümtaz Taylan – Daha

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Serkan Güler – Bizim İçin Şampiyon

Krum Rodriguez – Anons

Andreas Sinanos – Yol Kenarı

Gökhan Tiryaki – Ahlat Ağacı

Arda Yıldıran – Güvercin

EN İYİ MÜZİK

Canset Özge Can – Güvercin

Barış Diri, Tamer Temel – Son Çıkış

Okan Kaya – Anons

Orkun Tunç – Arada

Uygur Yiğit – Daha

EN İYİ KURGU

Ali Aga – Yol Kenarı

Ayris Alptekin – Kar

Nuri Bilge Ceylan – Ahlat Ağacı

Çiçek Kahraman – Anons

Evren Luş – Son Çıkış

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ

Meral Aktan – Ahlat Ağacı

Özkan Çimenli, Hakan Yarkın – Arif v 216

Osman Özcan, László Rajk – Anons

Tuğba Gül Poyraz – Güvercin

Natali Yeres – Yol Kenarı

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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