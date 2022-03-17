The Tragedy of Macbeth

“Dünya ne garip… İnsanlar neden hayatı karşılıyorlar? İnsanların hayatı anlamsızdır. Tıpkı böceklerin hayatı gibi. Bu çekilen korkunç ahmaklık. İnsan yaşar ancak bir çiçek kadar kısadır ömrü. Kaderini, pis kokan vücudu çürüyene kadar kendisi çizer. İnsanoğlu her gününü kendi vücudunu yakmak için çabalıyor.

Tutkularının alevinde kendini açığa vuruyor. Kaderin Beş Felaketi’ne yığınlar halinde ilerliyor. Yolculuğunun en sonunda insanı bekleyen leş gibi kokan çürümüş bir cesettir.

Kötü kokusunu hoş bir parfüme dönüştüren bir çiçek gibi çiçeklenecektir.

Etkileyici.

İnsanoğlunun yaşamı… “

Throne of Blood, Akira Kurosava, 1957

Joel Coen’in şu anki “Macbeth Trajedisi”, Akira Kurosawa’nın Throne of Blood’un ihtişamının aynadaki görüntüsü gibidir. İnsan ahlaksızlığının ihmal ettiği yoğun sisli ovaların aynı mistik atmosferi; kişisel çıkar, aşırı hırs, güç için susuzluk, entrika hileleri, karanlığa düşkünlük. Tüm bunlar çimlenip filizlenir. Geriye kalan tek şey ise bunu hasat etmektir. Eninde sonunda gerçekleşen çürüyen bedendir.

Ethan Coen yönetmenliğe geri dönmeye hevesli olmasa da, Shakespeare’in klasik Macbeth’ine dayanan ilk bağımsız projesini çekmeye karar verir. Oyunun hem sinemada hem de tiyatroda sayısız kez oynandığını ve hemen hemen her yorumun sert eleştirilere maruz kaldığını anlamak önemlidir, bu nedenle prodüksiyon tiyatro ortamında lanetli olarak kabul edilir. Öte yandan Cohen, kendisine orijinalden uzaklaşma özgürlüğü verir, kendi versiyonunda senaryodan birçok sahneyi keser, resmin önemli olaylarına odaklanır ve dünyanın kendisi daha fantastik ve gerçeküstü görünür.

“Macbeth”in konusu sır değildir, önemli olan Cohen’in bunu ekrana nasıl aktardığıdır. Kalbin katılaşması ve İskoç tahtı için verilen mücadeleyle ilgili ana trajedi neredeyse tamamen orijinal kabuğunda kalır. Macbeth (Denzel Washington) seçkin bir komutandır, komploları ve taht mücadelesini düşünmez, ancak bir cadının (Catherine Hunter) hakkında söylediği kaderi ve sonra hırslı karısının (Frances McDormand) arzularını düşünür. Bu düşünceler onu yoldan çıkarır. Ulusal bir kahramandan bir tirana dönüşmesinin yolu açılır.

“Macbeth’in Trajedisi”, teatral ve gerçekçi özellikleri görsel olarak mükemmel bir şekilde birleştirir. Minimalizme başvuran yönetmen, sanki yeni bir şekilde, bize bu hikayeyi tamamen farklı bir dilde anlatır. Kalenin dışındaki sahneler tiyatro dekorlarına benzer (ki bu ucuz görünmez), kaledeki sahneler ise harika bir geometri oyunu, izleyicinin boş koridorların keyfini çıkarmasına izin verir ve yapıları gereği, gizem ve belli bir mistisizmle dolu geometrik olarak ideal sahneler yaratırlar. Bu aynı zamanda bir ferahlık, özgürlük ve en önemlisi yalnızlık ve terk edilmişlik duygusu yaratır.

İlk kareden itibaren, kamera çalışması zaten harika, siyah-beyaz fotoğraflar, muhteşem manzara ve yönetmenin kararlarıyla birleştiğinde, gölgelerle oynaması ve hatta yönetmesi şaşırtıcı olan, pitoresk bir görsel tasarım oluşturmak için mükemmel bir araç olarak hizmet eder. Bununla birlikte, görsel olarak teatrallik filmin akıcılığını bozabilir, görkemli şiirsel hece, hikayeyi tam olarak doldurmaz, bu da yırtık bir anlatı oluşturur, bazen kafa karışıklığı yaratır. Ancak buna rağmen, hikayenin “temeli” iyidir, hırsları ve güç şehvetiyle mahvolmuş gururlu bir adamın temasını ortaya çıkarır.

Coen Kardeşlerin filmleri, çekim sırasındaki orijinal açılarıyla ünlüdür, ancak burada Joel Coen, görüntü yönetmeni Bruno Delbonnel (beş kez Oscar adayı) ile bir ekipte, beklentileri fazlasıyla karşılar ve başka bir görsel başyapıt yaratır. Işığın geçmesine izin veren devasa pencereler, siyah beyaz fotoğrafçılığın tüm potansiyelini kullanarak inanılmaz bir ışık ve gölge oyunu yaratır. Ayrıntıların minimalizmiyle birleşen gerçeküstü manzara, olan bitende de biraz teatrallik hissi verir ve oyuncuların eylemlerine ve duygularına daha fazla odaklanmanızı sağlar.

Denzel Washington rolüyle mükemmel bir iş çıkarır, etkileyici gözleri, karakterin yavaş yavaş saf bir deliliğe dönüşen iç atışlarını doğru bir şekilde aktarır. Frances McDormand, amacına ulaşmak için her şeyi yapmaya hazır güçlü bir kadın rolünü ilk kez üstlenmez ve Lady Macbeth de tesadüf değildir.

Joel, Macbeth hikayesine ilişkin vizyonunu çerçevenin keskin geometrisi, Orson Welles’in ışık ve gölge oyunu ve Ingmar Bergman’ın mistik pompalama stiliyle karıştırmış gibi görünür. Cohen’in The Tragedy of Macbeth’i, Shakespeare’in oyununun, güçlü oyunculuk ve inanılmaz görsellerle kaliteli bir yeniden tasavvurudur.

Seher Kavut

kavutseher@gmail.com

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