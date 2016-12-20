I, Daniel Blake Vizyona Giriyor

Ken Loach’ın yönettiği ve Dave Johns, Hayley Squires, Sharon Percy ile Briana Shann’ın oynadığı Ben, Daniel Blake (I, Daniel Blake), 30 Aralık 2016’da M3 Film dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Daniel Blake bir marangozdur. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle çalışmasına izin verilmez. Devlet yardımı alamayınca da iş aramak zorunda kalır. Daniel bu süreçte yalnız genç bir anne olan Katie ve onun çocuklarıyla dostluk kurar. Katie, çocukları Daisy ve Dylan ile birlikte uzak bir şehirdeki küçük apartman dairesinde yaşamaya başlamıştır. Aynı kaderin kurbanı olan Daniel ve Katie, kendilerini sosyal yardım bürokrasisinin girdabında sürüklenirken bulurlar.

AVRUPA SİNEMASI ÖNERİYOR

I, Daniel Blake Ken Loach’un son dönemde çektiği seyirliği yüksek ama içeriği ilk dönem filmlerinden uzakta olan yapımlarına nazaran çok daha bütünlüklü ve etkileyici. Loach’un Kes ve Poor Cow filmlerine geri dönüşü gibi… Loach’un özellikle ilk dönemini sevenler için filmografisinin en iyilerinden kesinlikle!