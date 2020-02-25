Seberg Filmi Vizyona Giriyor

Benedict Andrews’in yönettiği ve Kristen Stewart, Jack O’Connell, Margaret Qualley ile Zazie Beetz’in oynadığı Seberg, 06 Mart 2020’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Başrolünde ünlü yıldız Kristen Stewart’ın yer aldığı Seberg, 1960’ların sonunda insan hakları aktivisti Hakim Jamal ile yaşadığı politik ve romantik ilişki sebebiyle FBI tarafından hedef alınan, Fransız Yeni Dalgası’nın sevilen yüzü ve Serseri Aşıklar’ın Jean Paul Belmondo ile birlikte başrolünü oynayan yıldız oyuncusu Jean Seberg’in hikâyesini anlatıyor. Serseri Aşıklar (A Bout de Souffle), Fransız Yeni Dalgası’nın en müstesna yapıtlarından biri sayılıyor.