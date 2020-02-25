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Seberg Filmi Vizyona Giriyor

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Barış Saydam
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Benedict Andrews’in yönettiği ve Kristen Stewart, Jack O’Connell, Margaret Qualley ile Zazie Beetz’in oynadığı Seberg, 06 Mart 2020’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Başrolünde ünlü yıldız Kristen Stewart’ın yer aldığı Seberg, 1960’ların sonunda insan hakları aktivisti Hakim Jamal ile yaşadığı politik ve romantik ilişki sebebiyle FBI tarafından hedef alınan, Fransız Yeni Dalgası’nın sevilen yüzü ve Serseri Aşıklar’ın Jean Paul Belmondo ile birlikte başrolünü oynayan yıldız oyuncusu Jean Seberg’in hikâyesini anlatıyor. Serseri Aşıklar (A Bout de Souffle), Fransız Yeni Dalgası’nın en müstesna yapıtlarından biri sayılıyor.

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Barış Saydam
1983, İstanbul doğumlu. 2006 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Altyazı dergisinde sinema eleştirileri yazmaya başladı. 2008’de Avrupa Sineması isimli web sitesini kurdu. 2011 yılında Hayal Perdesi dergisinde web sitesi editörlüğüne başladı ve derginin yayın kurulunda görev aldı. TÜRVAK bünyesinde çıkartılan Cine Belge isimli derginin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. 2012’den beri Sinematek Derneği’nde Film Analizi dersi veriyor. 2013-2019 yılları arasında Türk Sineması Araştırmaları (TSA) projesinde koordinatör yardımcılığı ve içerik editörü olarak görev yaptı. 2018 yılından itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi'nde görev yapıyor. Ayrıca Giovanni Scognamillo’nun Gözüyle Yeşilçam(2011), Sinemada Tarih Yazımı (2015), Erol Ağakay: Yeşilçam’a Adanmış Bir Hayat (2015), Oyuncu, Yönetmen, Senarist, Yapımcı Yılmaz Güney (2015) ve Karanlıkta Işığı Yakalamak: Ahmet Uluçay Derlemesi (2016) isimli kitapları da bulunuyor.

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