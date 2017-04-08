Akbank Sanat’ta Yakın Dönem Romen Sineması

Akbank Sanat’ta Yakın Dönem Romen Sineması

Tarafından avrsinema -
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Akbank Sanat, 8-29 Nisan 2017 tarihleri arasında, Yakın Dönem Romen Sineması’na ev sahipliği yapıyor. Akbank Sanat Sinema Kuşağı kapsamında İstanbul “Dimitrie Cantemir” Romen Kültür Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte; Durmaksızın Bükreş, Gerisi Sessizlik, Chuck Norris Komünizme Karşı, Ben Yaşlı Cadaloz Bir Komünistim ve Hayatin Bir Saniyesi isimli Yakın Dönem Romanya Sineması’na ait beş seçkin film Romence orijinal ve Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak.

Program:

08 Nisan 2017,Cumartesi        saat: 15.00       DURMAKSIZIN BÜKREŞ

18 Nisan 2017, Salı                 saat: 19.00       GERİSİ SESSİZLİK

22 Nisan 2017, Cumartesi       saat: 15.00       CHUCK NORRIS KOMÜNİZME KARŞI

25 Nisan 2017, Salı                 saat: 19.00       BEN YAŞLI CADALOZ BİR KOMÜNİSTİM

29 Nisan 2017, Cumartesi       saat: 15.00       HAYATIN BİR SANİYESİ

Tüm filmler Romence orijinal ve Türkçe altyazılı gösterilecektir. Etkinlik ücretsizdir. Salon kapasitesiyle sınırlı davetiyeler gösterimlerden bir saat önce Akbank Sanat Danışma’dan dağıtılmaya başlanacaktır.

DURMAKSIZIN BÜKREŞ (Bucuresti Nonstop)

Yönetmen: Dan Chisu

Oyuncular: Gheorghe Ifrim, Ion Besoiu, Dorina Lazar

Yapım ve Format: Romanya, 2015, 86’, Blue-ray

Yedi gün yirmi dört saat açık bir mahalle dükkanında sıradan bir gece. Ne kadar farklı karakterler olursa olsunlar, bir taksi şöförü ve bir hayat kadını, yaşlı bir çift, sevgililer ve yerel gangsterlerin ortak bir buluşma noktası vardır: Achim’in daima açık olan dükkanı.

GERİSİ SESSİZLİK (Restul E Tacere)

Yönetmen: Nae Caranfil

Oyuncular: Marius Florea Vizante, Ovidiu Niculescu, Mirela Zeta

Yapım ve Format: Romanya, 2008, 104’, Blue-ray

Romanya’nın 2009 Oscar adayı “Gerisi Sessizlik”, 1911-12’de Rumen yönetmen Grigore Brezianu ve finans devi Leon Popescu “Romanya’nın Bağımsızlığı” konulu iki saatlik bir filminin yapılış öyküsünü yarı-kurgulanmış bir şekilde anlatıyor.

 

CHUCK NORRIS KOMÜNİZME KARŞI (Chuck Norris vs Communism)

Yönetmen: Ilinca Călugăreanu

Oyuncular: Marius Florea Vizante, Ovidiu Niculescu, Mirela Zeta |

Yapım ve Format: Romanya, 2008, 104’, Blue-ray

Amerikan filmlerinin ülkeye girişinin yasak olduğu Çavuşesku döneminde, VHS kasetlerin Romanya’da gizlice izlenmesi ve bunlara ilginç ve komik dublaj yapan Irina Nistor adlı çevirmen üzerine bir belgesel.

 

BEN YAŞLI CADALOZ BİR KOMÜNİSTİM (Sunt O Baba Comunista)

Yönetmen: Stere Gulea

Oyuncular: Luminita Gheorghiu, Marian Rálea, Ana Ularu

Yapım ve Format: Romanya, 2013, 94’, Blue-ray

Romanya 2010. Emilia ve kocasını, son on yıldır Amerika’da yaşayan kızı ve Amerikalı erkek arkadaşı ziyaret etmektedir. Kızlarının para sorunlarını anlamaya ve çözmeye çalışırken, eski günlerde ne kadar mutlu olduklarını anlarlar ve o günleri özlemle anarlar.

 

HAYATIN BİR SANİYESİ (O Secunda De Viata)

Yönetmen: Ion Carmazan

Oyuncular: Antoaneta Cojocaru, Andrei Pandele, Costel Cascaval

Yapım ve Format: Romanya, 2009, 128’, Blue-ray

Robert, intihar etmek için gerekli cesareti toplamaktan başka bir arzusu olmayan gerçek bir ‘kaybedendir’. Ancak bir gün her şey değişir. Çünkü Robert bir insanın hayatını kurtarır.

 

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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