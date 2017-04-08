Akbank Sanat’ta Yakın Dönem Romen Sineması

Akbank Sanat, 8-29 Nisan 2017 tarihleri arasında, Yakın Dönem Romen Sineması’na ev sahipliği yapıyor. Akbank Sanat Sinema Kuşağı kapsamında İstanbul “Dimitrie Cantemir” Romen Kültür Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte; Durmaksızın Bükreş, Gerisi Sessizlik, Chuck Norris Komünizme Karşı, Ben Yaşlı Cadaloz Bir Komünistim ve Hayatin Bir Saniyesi isimli Yakın Dönem Romanya Sineması’na ait beş seçkin film Romence orijinal ve Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak.

Program:

08 Nisan 2017,Cumartesi saat: 15.00 DURMAKSIZIN BÜKREŞ

18 Nisan 2017, Salı saat: 19.00 GERİSİ SESSİZLİK

22 Nisan 2017, Cumartesi saat: 15.00 CHUCK NORRIS KOMÜNİZME KARŞI

25 Nisan 2017, Salı saat: 19.00 BEN YAŞLI CADALOZ BİR KOMÜNİSTİM

29 Nisan 2017, Cumartesi saat: 15.00 HAYATIN BİR SANİYESİ

Tüm filmler Romence orijinal ve Türkçe altyazılı gösterilecektir. Etkinlik ücretsizdir. Salon kapasitesiyle sınırlı davetiyeler gösterimlerden bir saat önce Akbank Sanat Danışma’dan dağıtılmaya başlanacaktır.

DURMAKSIZIN BÜKREŞ (Bucuresti Nonstop)

Yönetmen: Dan Chisu

Oyuncular: Gheorghe Ifrim, Ion Besoiu, Dorina Lazar

Yapım ve Format: Romanya, 2015, 86’, Blue-ray

Yedi gün yirmi dört saat açık bir mahalle dükkanında sıradan bir gece. Ne kadar farklı karakterler olursa olsunlar, bir taksi şöförü ve bir hayat kadını, yaşlı bir çift, sevgililer ve yerel gangsterlerin ortak bir buluşma noktası vardır: Achim’in daima açık olan dükkanı.

GERİSİ SESSİZLİK (Restul E Tacere)

Yönetmen: Nae Caranfil

Oyuncular: Marius Florea Vizante, Ovidiu Niculescu, Mirela Zeta

Yapım ve Format: Romanya, 2008, 104’, Blue-ray

Romanya’nın 2009 Oscar adayı “Gerisi Sessizlik”, 1911-12’de Rumen yönetmen Grigore Brezianu ve finans devi Leon Popescu “Romanya’nın Bağımsızlığı” konulu iki saatlik bir filminin yapılış öyküsünü yarı-kurgulanmış bir şekilde anlatıyor.

CHUCK NORRIS KOMÜNİZME KARŞI (Chuck Norris vs Communism)

Yönetmen: Ilinca Călugăreanu

Oyuncular: Marius Florea Vizante, Ovidiu Niculescu, Mirela Zeta |

Yapım ve Format: Romanya, 2008, 104’, Blue-ray

Amerikan filmlerinin ülkeye girişinin yasak olduğu Çavuşesku döneminde, VHS kasetlerin Romanya’da gizlice izlenmesi ve bunlara ilginç ve komik dublaj yapan Irina Nistor adlı çevirmen üzerine bir belgesel.

BEN YAŞLI CADALOZ BİR KOMÜNİSTİM (Sunt O Baba Comunista)

Yönetmen: Stere Gulea

Oyuncular: Luminita Gheorghiu, Marian Rálea, Ana Ularu

Yapım ve Format: Romanya, 2013, 94’, Blue-ray

Romanya 2010. Emilia ve kocasını, son on yıldır Amerika’da yaşayan kızı ve Amerikalı erkek arkadaşı ziyaret etmektedir. Kızlarının para sorunlarını anlamaya ve çözmeye çalışırken, eski günlerde ne kadar mutlu olduklarını anlarlar ve o günleri özlemle anarlar.

HAYATIN BİR SANİYESİ (O Secunda De Viata)

Yönetmen: Ion Carmazan

Oyuncular: Antoaneta Cojocaru, Andrei Pandele, Costel Cascaval

Yapım ve Format: Romanya, 2009, 128’, Blue-ray

Robert, intihar etmek için gerekli cesareti toplamaktan başka bir arzusu olmayan gerçek bir ‘kaybedendir’. Ancak bir gün her şey değişir. Çünkü Robert bir insanın hayatını kurtarır.