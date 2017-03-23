Koca Dünya Başka Çarşamba’da Gösterilecek

Başka Sinema her hafta Çarşamba günü sürpriz filmler, kısa filmler, belgeseller, kült filmler, ön gösterimler gerçekleştirdiği tematik gecesi Başka Çarşamba’ya tam hız devam ediyor. Bu hafta Reha Erdem’in Venedik ve Adana Film Festivalleri’nden ödüllerle dönmüş Koca Dünya’sı, 7 Nisan’daki vizyon tarihinden önce Başka Çarşamba’ya konuk oluyor.
Ali ile Zuhal yetimhanede büyümüş iki gençtir. Kardeş oldukları söylenir. Öyle değilse bile geçen zaman ve sahipsizlikleri onları kardeş gibi yakınlaştırmıştır. Film Ali ile Zuhal’in yetimhane dışındaki koca dünyanın kucağına savunmasız fırlatılıp atıldıkları sırada başlar. Ali ve Zuhal, yetimhaneden çıkıp bu koca dünyaya attıkları ilk adımda suçla tanışırlar. Onlar için artık insanlar arasında yaşamak olanaksız hale gelmiştir; sığındıkları orman, onlar için bir tür ıssız adaya dönüşür. Medeni dünyadan dışarıya fırlatılıp atılan iki çocuk, insanlığın tüm serüvenini burada sil baştan yaşayacaktır
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu.