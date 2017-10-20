İFSAK’ta Giovanni Scognamillo Etkinliği

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK), 24 Ekim 2017 tarihinde saat 19.30’da, İFSAK Nurettin Erkılıç Gösteri Salonu’nda Giovanni Scognamillo’yu anma etkinliği düzenliyor.
Anma etkinliği kapsamında, Rıza Kıraç’ın moderatörlüğünde Alessandra Scognamillo, Nalan Söylemez, Onat Bahadır, Kaya Özkaracalar, Alin Taşçıyan ve Barış Saydam’ın da katılacağı bir toplantı yapılacak. Dostları, Scognamillo’yu anlatacak.
Moderatör: Rıza Kıraç
Konuklar: Alessandra Scognamillo, Nalan Söylemez, Onat Bahadır, Kaya Özkaracalar, Alin Taşçıyan, Barış Saydam
24 Ekim 2017, Salı19:30
İFSAK Nurettin Erkılıç Gösteri Salonu