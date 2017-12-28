Hürrem Erman Kitabı Yeniden Basıldı

Rıza Kıraç’ın daha önce yayımlanan Hürrem Erman kitabı h2o Kitap Yayınları tarafından yeniden basıldı.

Adapazarı’nda sinema salonu sahibi bir ailenin, sinema büyüsüyle yetişmiş bir üyesi olarak geldiği İstanbul’da cesur bir girişimin sonucunda Türk sinemasının efsanevi yapım şirketi Erman Film’in kurucusu Hürrem Erman’ın hayatı, yazar ve yönetmen Rıza Kıraç tarafından yazıldı ve h2o Kitap Yayınları tarafından satışa sunuldu.

Halide Edip Adıvar ve Kerime Nadir’den Yaşar Kemal ve Selim İleri’ye edebiyatın, Sadettin Kaynak ve Münir Nurettin Selçuk’tan Zeki Müren ve Ruhi Su’ya müziğin gözde isimlerinin eserlerini seyirciyle buluşturmuş, pek çok oyuncu ve yönetmenin sinemayla buluşmasını sağlamış bu sinema adamının hikâyesi, Yeşilçam’ın bir kesiminin tarihi olarak da okunabiliyor.