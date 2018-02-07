68. Berlin Film Festivali’nde Yarışma Filmleri Açıklandı

Berlin Film Festivali’nin direktörü Dieter Kosslick’in de katıldığı basın toplantısında 15-25 Şubat tarihlerinde yapılacak 68. Berlin Film Festivali’nin programı açıklandı.
78 ülkeden 385 filmin gösterileceği festivalde yarışma bölümünde 19 film Altın Ayı ödülü için yarışacak.
Jüri Başkanı Tom Tykwer
Altın Ayı ve Gümüş Ayı alacak filmleri belirleyecek jürinin başkanlığını Alman yönetmen ve senarist Tom Tykwer yapacak. Uluslararası jüride ayrıca, Belçikalı oyuncu Cecile de France, İspanya Film Festivali Filmoteca Espanola’nın eski direktörü Chema Prado, ABD’li film yapımcı Adele Romanski, Japon besteci Ryuichi Sakamoto ve ABD’li film eleştirmeni Staphani Zacharek yer alıyor.
Üç Türk Filmi Gösterilecek
Berlinale’ye bu yıl Türkiye’den 3 film katılıyor. Generation 14plus bölümünde Banu Sıvacı’nın yönettiği Güvercin, Forum bölümünde Burak Çevik’in Tuzdan Kaide ve From Expanded kategorisinde de Didem Pekün’ün Araf adlı belgesel filmi gösterilecek.
Ana Yarışma
Ana yarışmada yarışacak filmler ise şu şekilde;
3 Tage in Quiberon (3 Days in Quiberon), Emily Atef
Ang panahon ng halimaw (Season of the Devil), Lav Diaz
Damsel, David Zellner ve Nathan Zellner
Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, Gus Van Sant
Dovlatov, Alexey German Jr.
Eva, Benoit Jacquot
Figlia mia (Daughter of Mine), Laura Bispuri
Las herederas (The Heiresses), Marcelo Martinessi
In den Gängen (In the Aisles), Thomas Stuber
Isle of Dogs, Wes Anderson
Khook (Pig), Mani Haghighi
Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot (My Brother’s Name is Robert and He is an Idiot), Philip Gröning
Museo (Museum), Alonso Ruizpalacios
La prière (The Prayer), Cédric Kahn
Toppen av ingenting (The Real Estate), Måns Månsson ve Axel Petersén
Touch Me Not, Adina Pintilie
Transit, Christian Petzold
Twarz (Mug), Małgorzata Szumowska
Utoya 22. Juli, Erik Poppe