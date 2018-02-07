68. Berlin Film Festivali’nde Yarışma Filmleri Açıklandı

68. Berlin Film Festivali’nde Yarışma Filmleri Açıklandı

Tarafından avrsinema -
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Berlin Film Festivali’nin direktörü Dieter Kosslick’in de katıldığı basın toplantısında 15-25 Şubat tarihlerinde yapılacak 68. Berlin Film Festivali’nin programı açıklandı.

78 ülkeden 385 filmin gösterileceği festivalde yarışma bölümünde 19 film Altın Ayı ödülü için yarışacak.

Jüri Başkanı Tom Tykwer

Altın Ayı ve Gümüş Ayı alacak filmleri belirleyecek jürinin başkanlığını Alman yönetmen ve senarist Tom Tykwer yapacak. Uluslararası jüride ayrıca, Belçikalı oyuncu Cecile de France, İspanya Film Festivali Filmoteca Espanola’nın eski direktörü Chema Prado, ABD’li film yapımcı Adele Romanski, Japon besteci Ryuichi Sakamoto ve ABD’li film eleştirmeni Staphani Zacharek yer alıyor.

Üç Türk Filmi Gösterilecek

Berlinale’ye bu yıl Türkiye’den 3 film katılıyor. Generation 14plus bölümünde Banu Sıvacı’nın yönettiği Güvercin, Forum bölümünde Burak Çevik’in Tuzdan Kaide ve From Expanded kategorisinde de Didem Pekün’ün Araf adlı belgesel filmi gösterilecek.

Ana Yarışma

Ana yarışmada yarışacak filmler ise şu şekilde;

3 Tage in Quiberon (3 Days in Quiberon), Emily Atef

Ang panahon ng halimaw (Season of the Devil), Lav Diaz

Damsel, David Zellner ve Nathan Zellner

Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, Gus Van Sant

Dovlatov, Alexey German Jr.

Eva, Benoit Jacquot

Figlia mia (Daughter of Mine), Laura Bispuri

Las herederas (The Heiresses), Marcelo Martinessi

In den Gängen (In the Aisles), Thomas Stuber

Isle of Dogs, Wes Anderson

Khook (Pig), Mani Haghighi

Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot (My Brother’s Name is Robert and He is an Idiot), Philip Gröning

Museo (Museum), Alonso Ruizpalacios

La prière (The Prayer), Cédric Kahn

Toppen av ingenting (The Real Estate), Måns Månsson ve Axel Petersén

Touch Me Not, Adina Pintilie

Transit, Christian Petzold

Twarz (Mug), Małgorzata Szumowska

Utoya 22. Juli, Erik Poppe

 

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avrsinema
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