Pera Film’de Bölünmüş Benlik Filmleri

Bana Bak! ”la Caixa” Çağdaş Sanat Koleksiyonundan Portreler ve Diğer Kurmacalar sergisi kapsamında sunulan Pera Film’in Bölünmüş Benlik programı, başlığını R.D. Laing’in 1960 tarihli Bölünmüş Benlik adlı klasikleşmiş kitabından alıyor. İskoç bir psikiyatrist olan Ronald David Laing akıl hastalığı özellikle de psikoz kaynaklı öznel deneyimler konusunda geniş kapsamlı çalışmalar yayınladı. Laing’in ciddi zihinsel bozuklukların nedenleri ve tedavisine ilişkin görüşleri varoluşsal felsefenin büyük ölçüde etkisinde kalmış, bireysel olarak hastanın dile getirdiği duyguları, sadece farklı veya altta yatan bir bozukluğun semptomu olarak değil, yaşanan deneyimin geçerli bir betimlemesi olarak gördüğü için o dönemde hakim olan psikiyatri uygulamalarına ters düşen bir yol izlemiştir. Bana Bak! sergisinde portre formu aracılığıyla derinlemesine araştırılan kimlik, temsil ve görenek kavramları Pera Film’in Bölünmüş Benlik programındaki psikiyatri konulu filmler aracılığıyla beyazperdedeki benzer yansımalarıyla ele alınıyor. Bu seçkide Laing’in çalışmaları ve yaşamına vurgu yapan çarpıcı belgeseller ve video çalışmalarına yer veriliyor, örneğin Sığınak, Siz Eskiden R.D. Laing Miydiniz?, Aile Hayatı ve R.D. Laing’in ‘Düğümler’ini Filme Okumak.Bu çerçevede programda İskoç yönetmen Lynne Ramsay’in Morvern Callar filmi de yer alıyor, Alan Warner’ın 1995 tarihli bir romanından uyarlanan yapımda Batı İskoçya’da küçük bir kasabada yaşayan genç bir kadının sevgilisinin ani intiharını kendi özgürlüğüne kavuşmak amacıyla atlama tahtası yapma umudu işleniyor. Öte yandan yine Ramsay yapımı olan Kevin Hakkında Konuşmalıyız, bir anne ile büyüdüğünde seri katile dönüşen oğlu arasındaki rahatsız edici ve girift ilişki ele alınıyor. Kimliği, bireyselliği ve egoyu irdeleyen Nicola Winding Refn’in Neon Şeytan, Eliza Hittman’in Plaj Fareleri ve Yorgos Lanthimos’un Kutsal Geyiğin Ölümü filmleri gibi yakın tarihli sinematografik yolculuklar da Bölünmüş Benlik programında kendilerine yer buluyor. Laing’in güçlü ifadesiyle dile getirdiği gibi “Bizler şaşkın ve çılgın yaratıklarız, hakiki benliklerimize, birbirimize ve hem manevi hem de maddi dünyaya yabancıyız; deliyiz, hatta, ideal bir açıdan ancak şöyle bir bakış atabiliyoruz ama sahiplenemiyoruz.”

Bu program kapsamındaki Pera Film etkinlik ve gösterimleri ücretsizdir. Rezervasyon alınmamaktadır.