Pera Film’de Bölünmüş Benlik Filmleri

Pera Film’de Bölünmüş Benlik Filmleri

Tarafından avrsinema -
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Bana Bak! ”la Caixa” Çağdaş Sanat Koleksiyonundan Portreler ve Diğer Kurmacalar sergisi kapsamında sunulan Pera Film’in Bölünmüş Benlik programı, başlığını R.D. Laing’in 1960 tarihli Bölünmüş Benlik adlı klasikleşmiş kitabından alıyor. İskoç bir psikiyatrist olan Ronald David Laing akıl hastalığı özellikle de psikoz kaynaklı öznel deneyimler konusunda geniş kapsamlı çalışmalar yayınladı. Laing’in ciddi zihinsel bozuklukların nedenleri ve tedavisine ilişkin görüşleri varoluşsal felsefenin büyük ölçüde etkisinde kalmış, bireysel olarak hastanın dile getirdiği duyguları, sadece farklı veya altta yatan bir bozukluğun semptomu olarak değil, yaşanan deneyimin geçerli bir betimlemesi olarak gördüğü için o dönemde hakim olan psikiyatri uygulamalarına ters düşen bir yol izlemiştir. Bana Bak! sergisinde portre formu aracılığıyla derinlemesine araştırılan kimlik, temsil ve görenek kavramları Pera Film’in Bölünmüş Benlik programındaki psikiyatri konulu filmler aracılığıyla beyazperdedeki benzer yansımalarıyla ele alınıyor. Bu seçkide Laing’in çalışmaları ve yaşamına vurgu yapan çarpıcı belgeseller ve video çalışmalarına yer veriliyor, örneğin Sığınak, Siz Eskiden R.D. Laing Miydiniz?, Aile Hayatı ve R.D. Laing’in ‘Düğümler’ini Filme Okumak.Bu çerçevede programda İskoç yönetmen Lynne Ramsay’in Morvern Callar filmi de yer alıyor, Alan Warner’ın 1995 tarihli bir romanından uyarlanan yapımda Batı İskoçya’da küçük bir kasabada yaşayan genç bir kadının sevgilisinin ani intiharını kendi özgürlüğüne kavuşmak amacıyla atlama tahtası yapma umudu işleniyor. Öte yandan yine Ramsay yapımı olan Kevin Hakkında Konuşmalıyız, bir anne ile büyüdüğünde seri katile dönüşen oğlu arasındaki rahatsız edici ve girift ilişki ele alınıyor. Kimliği, bireyselliği ve egoyu irdeleyen Nicola Winding Refn’in Neon Şeytan, Eliza Hittman’in Plaj Fareleri ve Yorgos Lanthimos’un Kutsal Geyiğin Ölümü filmleri gibi yakın tarihli sinematografik yolculuklar da Bölünmüş Benlik programında kendilerine yer buluyor. Laing’in güçlü ifadesiyle dile getirdiği gibi “Bizler şaşkın ve çılgın yaratıklarız, hakiki benliklerimize, birbirimize ve hem manevi hem de maddi dünyaya yabancıyız; deliyiz, hatta, ideal bir açıdan ancak şöyle bir bakış atabiliyoruz ama sahiplenemiyoruz.”

Bu program kapsamındaki Pera Film etkinlik ve gösterimleri ücretsizdir. Rezervasyon alınmamaktadır.

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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