Yeni Çıkan Kitaplar: Sinema Nedir

Dudley Andrew’un Andre Bazin’in sorusundan yola çıkarak kaleme aldığı Sinema Nedir! isimli kitabı Küre Yayınları’ndan Melih Tu-men çevirisiyle raflardaki yerini aldı.

Sinema Nedir, Andre Bazin’in ünlü sorusuna, belirli bir “sinema fikrinin” olağanüstü yükselişine dair geriye dönük bir bakış açısıyla ilgi çekici bir yanıt sunuyor. Zamanımızın önde gelen uzmanlarından Dudley Andrew tarafından kaleme alınan bu kışkırtıcı kitap, sinemanın eşsiz değerini sadece geçen yüzyıl için değil, günümüz görsel-işitsel kültürü için de dile getirmektedir.

Sinemanın kurumlarını ve sosyal etkisini –daima anahtar filmler üzerinden– inceleyen Sinema Nedir, varlığı 1895’e dayanan bir sanatın “öz” gücüne tanıklık ediyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sinemaseverlerin yücelttiği sanat filmlerinden Yeni Dalga’ya, oradan da teknolojik olarak “genişletilmiş sinema”ya kadar sinemayı fevkalade canlı kılan bir fikrin izini sürüyor.