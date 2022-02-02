Titan, kurulu dünya düzenine meydan okur. Bu, geleneksel sınırları aşma hakkında bir film. İdeolojik bileşeni, modern Batı liberal düşüncesinin birçok eğilimini içerir: teknofetişizm, feminizm, transgenderizm, ensest, aile krizi, transhümanizm. Bu kavramlar filmde çirkinin estetiği aracılığıyla sanatsal olarak ifade edilir. Titanyumun çirkinliği iki çeşittir, iç ve dış. Dış, rahatsız edici ve en önemlisi, anlamsız şiddet sahnelerinin bolluğudur. Film, zaten önemsiz hale gelen (zımni) ensest ve lezbiyenlik eylemlerinden araba ile cinsel ilişkiye (yeni bir şey!) kadar cinsel sapmaları gösterir. Kendine işkence yoluyla, bir kadın imajı parçalanır. Ana karakter olan güzel oyuncu Agatha Roussel, ekranda öyle bir dönüşüm geçirir ki, bir şekilde tedirgin eder. Bu filmde kaydedilen tek biçim çözülme, karakterin kadınsızlaştırılması değildir. Aynı zamanda, dünyanın Batılı-modern resminin çok karakteristik özelliği olan aile kurumunun deformasyonunu da gösterir. Annenin imajı dışa itilirken, baba ile patolojik bir ilişki kurulur. Ya kesinlikle olumsuzdurlar, doğaları gereği yıkıcıdırlar ya da olumlu bir şekilde yeniden var olurlar, ancak aynı zamanda ensest tonları kazanırlar. Diğer şeylerin yanı sıra, “Titan” cinsiyetler arasındaki, insan ve teknoloji arasındaki sınırları görsel olarak bulanıklaştırır.

Titan’ın iç çirkinliği, açıkça tanımlanmış bir formun yokluğundadır. Tür belirsizliğinden başlayarak (gerilim, korku, drama, bilimkurgu?), açıkça okunabilir bir yazarın mesajının yokluğundan, derin anlamdan yoksun, görsel olarak canlı ve çılgın bölümlerden oluşan bir bedensellik anlamlılığa üstün gelir. Filmin ana karakteri psikolojik olarak tamamen şekilsizdir, hiçbir değeri yoktur (arabalar için patolojik bir aşk hariç), makul bir iradesi (herhangi bir canlı için tipik olan hayatta kalma arzusu dışında), iç dünyası yoktur ( Alex’te duyguların yanı sıra özellikle insani olan nedir?). Filmde çok fazla repliği bile yoktur. Dolayısıyla Titan’daki kimlik krizi sadece bir toplumsal cinsiyet krizi değil, dahası öznenin krizi, insan kimliğinin krizidir.

Belki de “Raw” veya “Titane” izlemeden önce düşünülmesi gereken ilk şey, Julie Ducorneau’nun sinematik dilinin gelenekselliği ve kışkırtıcılığıdır. Her şeyi kelimenin tam anlamıyla anlamayı beklemeyin. Ducorneau bir maksimalisttir. Radikal grotesk biçimlere getirilmiş canlı metaforların yardımıyla hikayelerini oldukça gösterişli icra eder.

Alexia işlevsiz bir ailede büyür ve sosyalleşmede zorluklar yaşar. Kahramanın insanlarla herhangi bir teması başarısızlığa mahkumdur ve onlar için ölümcül bir şekilde sona erer – zayıf sosyal becerileri böyledir. Ve Alexia’nın kendi bedeninden, duygularından ve insani olan her şeyden ayrılma derecesi, DuCourne tarafından kahramanın kafasında titanyum bir plaka ile gösterilecek ve onu bir homo sapiens’ten arabalarla özel bir bağı olan bir biyorobot’a dönüştürecek. İlk cinayetten sonra, aşırı takıntılı bir yabancının katledilmesi, filmin feminizm yönünün ağır basacağına dair aldatıcı bir inanç verir, ancak bunun sadece küçük bir oyun olduğu hemen ortaya çıkar. “Titan”da taciz temasına kısmen değinilir, dünyayla çarpışması, akut toplumsal sorunların dışındadır. Alexia’nın saldırganlığı, yıkıcı iletişiminin abartılı bir özelliğidir. Bu nedenle, karşısına kimin çıktığı umrunda değildir: erkek, kadın, hetero, lezbiyen, siyah, beyaz, sıska veya obez. İstisnasız herkesle ölüm dansı edebilir. Dans çılgınca, karikatürize bir şekilde yaratıcı Tarantino’nun hipertrofik şiddetiyle doludur. İkiyüzlü rasyonalizasyon olmadan koşulsuz şiddet. Adaletle, şefaatle ve diğer maharetlerle mazur görülmez. Kadim vahşi içgüdülerimizi tetikleyen bir sunum, gerçek hayatta düpedüz korkutucu, ama kurgusal gerçeklikte çok büyüleyici.

Ve önümüzde zaten bir art slasher varmış gibi göründüğünde, ultra-şiddet aniden azalır ve öğütücü tonlama değişir. Alexia’nın kademeli dönüşümüne (hem iç hem de dış) paralel olarak, filmin kendisi de sürekli dönüşür ve sonunda absürt trajikomedi ya da bilimkurgu beden korkusunun dini referanslarla kaynaşmasına dönüşür. Ayrıca sahnelerden birinde rastgele dökülen mor bir rönesansta biraz boğuluruz. Zaman yavaşlar, yerçekimi ortadan kalkar ve filmde ender görülen bir sakinlik havası altında evrensel bir uyum dalgasına kapılırız. “Titan”ın gidişatı tahmin edilemez. Üzerine bir etiket koymak istediğiniz her defada, tür yönünü veya tonunu hemen değiştirir ve beklentileri mümkün olan her şekilde aldatır. Tüm bu eklektizm, şok edici sahnelerle birlikte maalesef ortaya konan ana fikirlerden uzaklaşan anlamsal tutarlılık eksikliği ile birleşir.

Filmin soğuk renkleri, ateşin ana motifiyle tezatlık oluşturur. Bu görsel bir çekicilik, dağılan görüntülerin bir kaleydoskopudur, kötü bir yolculuk veya bir şizofrenin halüsinasyonuna benzer. Ancak “Titan” da yeni bir kişinin doğuşunun bir melezin yozlaşması olarak yeniden düşünüldüğünü unutmayın. “Titan”ın bedenselliği, insan vücudunun radikal bir deformasyonudur. “Titan”, izleyiciyi Tartarus’un en derinliklerine, hareketsiz bir adam için tasarlanmış, cehennemden bile daha uzak bir yere getirir. Sadece tahmin edilebilir modern sinema izleyiciyi nereye götürür?

Seher Kavut

kavutseher@gmail.com

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