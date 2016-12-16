Ankara’ya Bahar Festival ile Gelecek

Ankara’ya Bahar Festival ile Gelecek

Tarafından avrsinema -
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Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali, 20-30 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 28’incisi düzenlenecek olan festival yine birbirinden güzel film seçkileri ile izleyicilerini bekliyor olacak.

Festivalde ‘dünya sineması’, ‘ulusal uzun’, ‘kısa’ ve ‘belgesel’ filmlerin gösterimi yapılacak. Yine her yıl olduğu gibi ‘ulusal uzun’, ‘ulusal kısa’ ve ‘ulusal belgesel’ yarışmaları düzenlenecek.

Festival kapsamında;

Ulusal Belgesel Film Yarışmasında birincilik ödülü 20.000 TL, ikincilik ödülü 10.000 TL, üçüncülük ödülü 5.000 TL,

Ulusal Kısa Film Yarışmasında birincilik ödülü 10.000 TL, ikincilik ödülü 5.000 TL, üçüncülük ödülü 2.500 TL olarak belirlendi.

Ankara Uluslararası Film Festivali’nden kısacılara tam destek!

Ayrıca bu yıl ilk defa kısa film yarışması dalında Ankara Uluslararası Film Festivali ve Almanya Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile “Kadın Hakları İnsan Haklarıdır” temalı ulusal kısa filmler ayrı bir kategoride değerlendirilip ödüllendirilecek. Katılımcılar, süresi 5 dakikayı geçmeyen kurmaca, deneysel, canlandırma, belgesel dalları ile yarışmaya başvurulabilecek.

Temalı Kısa Film Yarışmalarında ise birincilik ödülüne 10.000 TL, ikincilik ödülüne 5.000 TL, üçüncülük ödülüne 2.500 TL destek verilecek.

Yarışma başvurularının 2 Ocak 2017 tarihi itibariyle açılacağı festivalin başvuru formlarına ve yönetmeliklere Ankara Uluslararası Film Festivali web sitesinden http://www.filmfestankara.org.tr   ve festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. Başvurular 24 Şubat tarihine kadar site üzerinden gerçekleştirilebilecek.

 

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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