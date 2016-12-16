Ankara’ya Bahar Festival ile Gelecek

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali, 20-30 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 28’incisi düzenlenecek olan festival yine birbirinden güzel film seçkileri ile izleyicilerini bekliyor olacak.

Festivalde ‘dünya sineması’, ‘ulusal uzun’, ‘kısa’ ve ‘belgesel’ filmlerin gösterimi yapılacak. Yine her yıl olduğu gibi ‘ulusal uzun’, ‘ulusal kısa’ ve ‘ulusal belgesel’ yarışmaları düzenlenecek.

Festival kapsamında;

Ulusal Belgesel Film Yarışmasında birincilik ödülü 20.000 TL, ikincilik ödülü 10.000 TL, üçüncülük ödülü 5.000 TL,

Ulusal Kısa Film Yarışmasında birincilik ödülü 10.000 TL, ikincilik ödülü 5.000 TL, üçüncülük ödülü 2.500 TL olarak belirlendi.

Ankara Uluslararası Film Festivali’nden kısacılara tam destek!

Ayrıca bu yıl ilk defa kısa film yarışması dalında Ankara Uluslararası Film Festivali ve Almanya Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile “Kadın Hakları İnsan Haklarıdır” temalı ulusal kısa filmler ayrı bir kategoride değerlendirilip ödüllendirilecek. Katılımcılar, süresi 5 dakikayı geçmeyen kurmaca, deneysel, canlandırma, belgesel dalları ile yarışmaya başvurulabilecek.

Temalı Kısa Film Yarışmalarında ise birincilik ödülüne 10.000 TL, ikincilik ödülüne 5.000 TL, üçüncülük ödülüne 2.500 TL destek verilecek.

Yarışma başvurularının 2 Ocak 2017 tarihi itibariyle açılacağı festivalin başvuru formlarına ve yönetmeliklere Ankara Uluslararası Film Festivali web sitesinden http://www.filmfestankara.org.tr ve festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. Başvurular 24 Şubat tarihine kadar site üzerinden gerçekleştirilebilecek.