American Honey Vizyona Giriyor

Andrea Arnold’un yönettiği ve Sasha Lane, Shia LaBeouf, Riley Keough ile McCaul Lombardi’nin oynadığı American Honey, 13 Ocak 2017’de Kurmaca Film dağıtımıyla Kurmaca Film tarafından vizyona çıkarılıyor.
Fransız Première dergisinin “Z Kuşağı için Easy Rider” olarak tanımladığı, Cannes’da çoğu eleştirmeni kendine hayran bırakan yeni Andrea Arnold harikası American Honey, günümüz Amerikan gençliğini en iyi anlatan filmlerden birisi. Aile içi şiddet ve yoksulluktan ibaret hayatını ani bir kararla geride bırakan 18 yaşındaki Star’ın, dergi aboneliği satan bir gruba eklenerek çıktığı uzun yolculuğu konu alan film; şahane bir soundtrack, müthiş bir görüntü yönetimi ve perdeden taşan inanılmaz bir enerjiyle soluksuz izleniyor. Filmin başrolünde, amatör oyuncu Sasha Lane parlarken, aşık olduğu Jake rolünde Shia LaBeouf da kariyerinin en iyi performanslarından birini sergiliyor.
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu.