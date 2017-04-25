6.Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’nde finale kalan filmler belli oldu! Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz’ın anısına düzenlenen Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’nin ön jüri değerlendirmesi sona erdi.
Kurmaca, belgesel ve canlandırma/animasyon kategorilerinde 311 başvurunun yapıldığı festivalde üç kategoriden onar eser finale kaldı. Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz’ı anmak amacıyla Forum Mersin AVM, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Daraba Film Medya Event işbirliğiyle gerçekleştirilen festivalin bu yıl 6.’sı gerçekleştirilecek. Belgesel kategorisinden 74, canlandırma/animasyon kategorisinden 11 ve kurmaca kategorisinden 226 film finale kalabilmek için yarıştı. Ön seçiciler kurulu değerlendirmesinden geçen her kategoriden onar film, birinci olmak için yarışacak.
İşte her kategoriden finale kalan kısa filmler…
KURMACA
Asfur – Özlem Çıngırlar
Beyoğlu Sineması – Ömer Ferhat Özmen
Cemil Şov – Barış Sarhan
Evbark – Pınar Öğünç
Hayatı Beş Geçe – Salih Toprak
Kimi Sevsem Çıkmazı – Alper Tunel
Oyun – Müfit Güzel
Siyah Çember – Hasan Can Dağlı
Uzaktaki Yakınlar – Durmuş Sorkut
Yeryüzündesin. Bunun Bir Tedavisi Yok – Nihan Belgin
BELGESEL
Aktör – Çağatay Çelikbaş
Başka – Nesime Karateke
Etfal – Saffet Güneş
Gözyaşı Yolu – Engin Türkyılmaz
Kameralı Çocuk – İbrahim Yeşilbaş
Kamyon – Burak Türten
Mesafeler – Çağatay Dirilgen
O’nsuz – Ufuk Erden
Üçyüzbir – Alican Mansuroğlu
Vefa – Baran Vardar
ANİMASYON/CANLANDIRMA
Arkhe – Batuhan Köksal
Böcek – Sezer Türkoğlu
Child’s Play – Murat Kılıç
C.O.D. – Onur Doğan
Hanım Hanım’in Acayip Hayatı – Buse Erel
2 + 2 – Serkan Uzunyol
Müslüm – Gökhan Okur
Ön Yargı – Fatih Yaşar
Pipimin Yarısı – Atılım Kozmonot
Vadi – Can Erkan
Ödül almaya hak kazanan filmler, 5 Mayıs akşamı düzenlenecek olan gala gecesinde açıklanacak.