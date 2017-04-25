6. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali

6. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali

Tarafından avrsinema -
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6.Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’nde finale kalan filmler belli oldu! Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz’ın anısına düzenlenen Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’nin ön jüri değerlendirmesi sona erdi.

Kurmaca, belgesel ve canlandırma/animasyon kategorilerinde 311 başvurunun yapıldığı festivalde üç kategoriden onar eser finale kaldı. Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz’ı anmak amacıyla Forum Mersin AVM, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Daraba Film Medya Event işbirliğiyle gerçekleştirilen festivalin bu yıl 6.’sı gerçekleştirilecek. Belgesel kategorisinden 74, canlandırma/animasyon kategorisinden 11 ve kurmaca kategorisinden 226 film finale kalabilmek için yarıştı. Ön seçiciler kurulu değerlendirmesinden geçen her kategoriden onar film, birinci olmak için yarışacak.

İşte her kategoriden finale kalan kısa filmler…

KURMACA

Asfur – Özlem Çıngırlar

Beyoğlu Sineması – Ömer Ferhat Özmen

Cemil Şov – Barış Sarhan

Evbark – Pınar Öğünç

Hayatı Beş Geçe – Salih Toprak

Kimi Sevsem Çıkmazı – Alper Tunel

Oyun – Müfit Güzel

Siyah Çember – Hasan Can Dağlı

Uzaktaki Yakınlar – Durmuş Sorkut

Yeryüzündesin. Bunun Bir Tedavisi Yok – Nihan Belgin

BELGESEL

Aktör – Çağatay Çelikbaş

Başka – Nesime Karateke

Etfal – Saffet Güneş

Gözyaşı Yolu – Engin Türkyılmaz

Kameralı Çocuk – İbrahim Yeşilbaş

Kamyon – Burak Türten

Mesafeler – Çağatay Dirilgen

O’nsuz – Ufuk Erden

Üçyüzbir – Alican Mansuroğlu

Vefa – Baran Vardar

ANİMASYON/CANLANDIRMA

Arkhe – Batuhan Köksal

Böcek – Sezer Türkoğlu

Child’s Play – Murat Kılıç

C.O.D. – Onur Doğan

Hanım Hanım’in Acayip Hayatı – Buse Erel

2 + 2 – Serkan Uzunyol

Müslüm – Gökhan Okur

Ön Yargı – Fatih Yaşar

Pipimin Yarısı – Atılım Kozmonot

Vadi – Can Erkan

Ödül almaya hak kazanan filmler, 5 Mayıs akşamı düzenlenecek olan gala gecesinde açıklanacak.

 

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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