Ulusal Yarışma’da Put Şeylere Gösterildi

Ulusal Yarışma’da Put Şeylere Gösterildi

Tarafından avrsinema -
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54.Ulusal Yarışma filmlerinden Put Şeylere, yönetmen Onur Ünlü, filmin oyuncuları ve ekibin katılımıyla gösterildi. Sinemaseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği filmin ardından Abbas Bozkurt moderatörlüğünde söyleşi yapıldı.

Gösterim sonrasında gerçekleşen söyleşide Ünlü, aslında filmi izleyiciyle daha ileri bir zamanda paylaşmayı planladıklarını ancak 54. Ulusal Yarışma’ya katılmak için tarihi öne çektiklerini açıkladı. Ünlü aynı zamanda Put Şeylere’yi bir manifesto olarak kurguladığını ve “demokratik dramaturji” isimli yeni bir sinema hareketine evrilmesini planladığını söyledi.

Başrollerini Türkü Turan, Öykü Karayel, Öner Erkan ve Erkan Kolçak Köstendil’in paylaştığı Put Şeylere, İstanbul’da yaşayan bir grup sanatçının hayatlarına giren el kamerasıyla karmaşıklaşan ilişkilerini anlatıyor. Söz konusu kamera kimi için iyi bir fırsatken, kiminin sonunu getiriyor.

54.Ulusal Yarışma 23 Ekim Pazartesi günü Emre Erdoğdu’nun ilk uzun metrajlı filmi Kar ile devam ediyor. Kar, Antalya’nın sokak aralarındaki hayatların ve Müzeyyen’in, henüz bebekken kendisine tercih edilen uzaktan kardeşi Ali’yle olan imtihanının hikayesi. Film gösterimin ardından yönetmen ve film ekibiyle bir söyleşi yapılacak. 21.30’da yapılacak gösterime katılmak için info@ulusalyarisma.com adresine yazarak rezervasyon yaptırılabilir. 24 Ekim Salı günü ise 17.00’de Ali Kemal Çınar’ın Gênco, 21.30’da Emre Yeksan’ın Körfez filmleri Beyoğlu Sineması’nda gösterilecek.

 

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avrsinema
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