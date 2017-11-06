18. İzmir Kısa Film Festivali Başlıyor

18. İzmir Kısa Film Festivali Başlıyor

Tarafından avrsinema -
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18.Uluslararası Kısa Film Festivali, 7 Kasım Salı günü başlayacak. Özel seçkilerle beraber 42 farklı ülkeden toplam 400 filmi ücretsiz olarak seyirciyle buluşturan festival, aynı zamanda birbirinden ilginç atölye çalışmaları, sergi ve etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Etkinlikler

Atölyeler bu yıl ulusal ve uluslararası projelere imza atan başarılı cast direktörü Harika Uygur’un, kitabı ile aynı adı taşıyan Bu Rol Senin adlı atölyesi ile başlayacak. Ünlü oyuncu İrem Altuğ Kamera Önü Oyunculuk atölyesi ile oyunculuk üzerine televizyon ve sinema ile ilgili deneyimlerini aktaracak. Kısa İyidir’in kurucusu ve reklamcı Heval Hazal Kurt, Kısa filmin de pazarlaması olur mu? atölyesinde, kısa filmcilerin yapım sonrası karşı karşıya kaldığı “Şimdi ne yapacağım” sorusunun cevaplarını arayacak. Sinema yazarı ve bu yılki festivalin Uluslararası Yarışma Bölümü jürisi Murat Tolga Şen, Sinema Yazarlığı ve Türkiye Sineması üzerine bir atölye çalışması da yapacak. Geçtiğimiz yıllarda festivalimizde oldukça ilgi gören başlıklarda atölyeler düzenleyen Oktostore’un, son teknoloji cihazlarının tanıtılacağı Dijital Sinema atölyesi, iki gün boyunca kısa film çekimleri konusunda tüm teknik sorulara cevap olacak. Berlin’de çalışma hayatını sürdüren Tolga Uygur, atölyesinde, ses kaydı, mikrofon kullanımı, boom operatörlüğü ve ses kurgusu konusunda önemli bilgileri ve deneyimlerini kısa filmciler ile paylaşacak. Katılımcılar ayrıca Şevkat Yerimdar dizisi oyuncuları Burak Demir, Başak Parlak ve dizinin yönetmeni Bülent İşbilen ile sohbet imkânı bulacaklar. Bu sene Ulusal Yarışma jürisinde görev yapacak olan ünlü oyuncu Deniz Çakır ise, festival sırasında bir söyleşi ile sinemaseverlerle buluşacak.

Yeşilçam’dan Portreler

İzmir Kısa Film Festivali kapsamında Doç. Dr. Mehmet Koştumoğlu’nun “Türk Sinemasından Portreler” isimli sergisi de sanatseverlerle buluşacak. 24 yıl süren çalışmaları sonucu 200 sinema emekçisini fotoğraflayarak bir sergi oluşturan Doç. Dr. Mehmet Koştumoğlu, “Türk Sinemasından Portreler” adıyla fotoğraflarını festival süresince Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde sergileyecek. Sergide portreleri bulunan isimler arasında; Tarık Akan, Müjde Ar, Münir Özkul, Tuncel Kurtiz, Müjdat Gezen, Ediz Hun, Lütfi Akad, Hale Soygazi, Perihan Savaş ve Şener Şen gibi çok değerli isimler yer alıyor.

Özel Gösterim

7- 12 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalde,  42 farklı ülkeden 400 film, üniversite gösterimleri dâhil 146 seansa yayıldı. Filmler ücretsiz olarak Fransız Kültür Merkezi, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi ve Kültürpark içindeki İzmir Sanat’da ve katılımcı üniversitelerin salonlarında gösterilecek. Festival kapsamında Fransız Kültür Merkezi’nde ayrıca, Luis González’in “The Turkish Way” adlı uzun metrajlı belgeselinin özel bir gösterimi var. Belgesel, 2015’te dünyanın en iyi restoranı seçilen El Celler de Can Roca’nın üç şefinin, Arjantin’den başlayan gastronomik yolculuklarının Türkiye ayağını ve Türk Mutfağını dünyaya duyuracak olan ilginç hikâyesini anlatıyor.

Film gösterim ve etkinlik programları: www.izmirkisafilm.org

 

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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