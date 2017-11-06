5. Boğaziçi Film Festivali’nin Programı Belli Oldu

17 Kasım’da başlayacak Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin basın toplantısı bugün The Marmara Pera’da yapıldı. Festival Başkanı Ogün Şanlıer, Festival Direktörü Bülent Turgut ve Festival Genel Koordinatörü İrem Şentürk’ün konuşmacı olduğu toplantıda festival için start verildi. Woody Allen’dan George Clooney’e, usta isimlerin beklenen filmlerinin Türkiye prömiyerlerine evsahipliği yapacak festivalde; Brezilya’dan Hindistan’a, İran’dan Kırgızistan’a, 39 ülkeden toplam 107 film gösterilecek.

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile İstanbul Medya Akademisi tarafından ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 5. yaşını kutluyor. 17-26 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin basın toplantısı ise bugün (6 Kasım) The Marmara Pera’da yapıldı. Festival Başkanı Ogün Şanlıer, Festival Direktörü Bülent Turgut ve Festival Genel Koordinatörü İrem Şentürk’ün konuşmacı olduğu toplantıda festivale start verildi.

Festival Başkanı Ogün Şanlıer, Brezilya’dan Hindistan’a, İran’dan Kırgızistan’a, 39 ülkeden toplam 107 filmin gösterileceğini; Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin ulusal ve uluslararası yarışması, yerli sinemacılara özel sunduğu Bosphorus Film Lab desteği ve Béla Tarr, Aida Begic, Bobby Roth, Majid Majidi gibi ünlü konuklarıyla Kasım ayının en çok konuşulacak etkinliklerinden biri olacağını söyledi.

5.Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin bu yılki en önemli yeniliğinin Bosphorus Film Lab olduğunu belirten Şanlıer, TRT’nin kurumsal iş ortaklığı ile geçen yıl başlattıkları Yapım Destek Platformu’nun bu yıl Bosphorus Film Lab adını aldığını; amaçlarının da Türkiye sinemasında filmlerin gelişmesine katkı sağlamak ve genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak olduğunu söyledi ve bu yılın finalistlerini açıkladı: “Pitching Kategorisi Finalistleri; Fikret Reyhan’ın “Bir Yolculuk”, Erkan Yazıcı’nın “Bir Zamanlar Trabzon’da”, Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun “Birlikte Öleceğiz”, Elif Eda Karagöz’ün “Fatma”, Onur Yağız’ın “Karıncalar”, Tunç Davut’un “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi”, Mehmet Öztürk’ün “Köprüler”, Hacı Orman’ın “Körleşme”, Fatih Özcan’ın “Mavzer” ve Canan Çelik ile Korhan Günay’ın “Yaşamak” adlı projeleri olurken; Work in Progress kategorisinin finalistleri ise Abdurrahman Öner’in “Ay Dede”, Banu Sıvacı’nın “Güvercin”, Ümit Köreken ile Nursen Çetin Köreken’in “Muhammed Ali”, Semir Aslanyürek’in “Kaos”, Ramin Matin’in “Son Çıkış” adlı projeleri oldu.”

Festivalin yeni bölümü “Uzun Yürüyüş” hakkında da konuşan Ogün Şanlıer, “Bu bölümde, 21. yüzyılın en önemli sorunu haline gelen mülteci sorununu sinemada etkileyici bir dille anlatan 8 film gösterilecek. Aralarında uluslararası uzun metraj yarışma jüri başkanı Bosnalı yönetmen Aida Begić’in son filmi ‘Bırakma Beni’nin de olduğu bu seçkinin yanı başımızda olup biten insanlık dramına bir ışık yakması en büyük dileğimiz” dedi.

Festivalin bu yıl bir çok yenilikle birlikte geldiğini belirten Festival Direktörü Bülent Turgut ise ulusal ve uluslararası yarışma bölümünün jüri üyelerini açıkladı: “Derviş Zaim başkanlığında gerçekleşecek Ulusal Uzun Metraj Yarışması jüri üyeleri, yazar Ayfer Tunç, oyuncu Yasemin Allen, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran ve kurgucu Alin Zoi Tinel olacak. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanlığını ise Bosnalı yönetmen Aida Begiç üstlenirken jüri üyeleri Hırvat yönetmen Zrinko Ogresta, sanat yömetmeni Laszlo Rajk, oyuncu Daphne Patakia ve Hollanda Film Fonu’ndan Signe Zeilich – Jensen olacak.”

Biletler mobilet’te!

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 17-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. Woody Allen, George Clooney gibi bir çok yönetmenin merakla beklenen filmlerinin Türkiye prömiyerlerine de evsahipliği yapacak festivalde, 39 ülkeden 43 uzun ve 64 kısa metraj olmak üzere toplam 107 film gösterilecek. Gösterimlerin Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında gerçekleşeceği festivalin biletleri ise bugünden itibaren mobilet.com’da satışta olacak.

Sinemalar: Atlas Sineması (Beyoğlu), Beyoğlu Sineması (Beyoğlu), Kadıköy Sineması (Kadıköy)

Biletler: mobilet.com’da

12:00 ve 16:00 seansları: Öğrenci 5 TL, Tam 10 TL

19:00 ve 21:00 seansları: Öğrenci 10 TL, Tam 15 TL