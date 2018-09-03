Adana’da Aleksey Fedorchenko’ya Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü

Adana’da Aleksey Fedorchenko’ya Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü

Tarafından avrsinema -
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25.Uluslararası Adana Film Festivali’nin ülkemizde ve dünyada hak ettiği değeri görmeyen yönetmenlere dikkat çekmek için geçen yıl vermeye başladığı ödülün ikincisi bu yıl Rus yönetmene gidiyor.

22-30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nin 2017’de başlattığı uluslararası ödül bu yıl da devam ediyor. Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü ile ülkemizde ve dünyada hak ettiği değeri yeterince göremeyen sinemacıların onurlandırılması ve keşfedilmesi amaçlanıyor. Ödülün bu yılki sahibi yeni milenyumda Rus sinemasından çıkan en önemli yönetmenlerden Aleksey Fedorchenko. Yönetmenin beş uzun, üç kısa metrajından oluşan bir retrospektif dijital kopyalarından Adanalı sinemaseverlerle buluşacak. Ödül ise yönetmene 24 Eylül gecesi yapılacak Açılış ve Onur Ödülleri Töreni’nde takdim edilecek.

Farklı kültürlere ve etnik gruplara ilgi duyan 1966 doğumlu yönetmen, kariyerine 2005’te “First On the Moon” (“Pervye Na Lune”) adlı türünde ülkesinin ilk örneği olarak anılan bir sahte belgesel ile başladı. 2007’de “Demir Yolu”ndaki baba-çocuk ilişkisi ve sirk tanımıyla ‘fantastik’ ve ‘absürd’ öğelerle ilişki kurarak sinemacının çığır açacak ‘ayrıksı’ kimliğini ortaya koydu. 2010’da Venedik ana yarışmasına giren “Sessiz Ruhlar”, onun Mikail Krichman’ın sinematografisiyle Tarkovsky ruhuna en yanaştığı filmiydi.

2012’de “Meadow Mari’nin Kutsal Eşleri”, paganizmin ‘Decameron’u misali, 23 kadın öyküsünü odağına aldı. 2014’te Sovyetler Birliği’nin avant-garde sanatçılarının arasına girdiği “Devrim Melekleri” ise ikonik bir zaman-mekan ilişkisi tasvir ederek Sergei Parajanov’a göz kırptı. Şubat 2018’de Rotterdam Film Festivali’nde açılan “Anna’nın Savaşı”, onun Yahudi soykırımına 6 yaşında bir kız çocuğunun gözünden “gerçekçi” bakışını gösterdi.

Yönetmen iki filmi dışında üç majör uluslararası festivalde yer alamayarak görmezden gelinen bir yetenek olarak hep geride kaldı. Bu uzun metrajların üçünün önünde Fedorchenko’nun Venedik Future Reloaded projesi için gerçekleştirdiği “Atavism”, “The Fourth Dimension” (2012) antolojik filmi için ürettiği “Chronoeye” ve “Where Has The Time Gome?” (2017) antolojik filmi için çektiği “Breathing” gösterilecek.

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avrsinema
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