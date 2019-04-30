İfsak’ın 60. Yılında Kısa Film Festivali Başlıyor

İfsak’ın 60. Yılında Kısa Film Festivali Başlıyor

Tarafından avrsinema -
128
0
PAYLAŞ

İFSAK Ulusal Kısa Film Festivali kapsamında tüm film gösterimleri ve etkinlikler 3-4-5 Mayıs tarihlerinde İFSAK’ın İstiklal Caddesi Ayhan Işık sokaktaki salonlarında ücretsiz olarak gösterilecek.

Kısa film yönetmenlerinin her yıl heyecanla  bekledikleri 39. İFSAK Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni de festival  kapsamında gerçekleşecek.

39. İFSAK Kısa Film Yarışması’nda ön eleme Ali Dalgıç ve Mustafa Naymanlar tarafından yapıldı. Ön elemeyi geçen filmler bu yılın tek seçicisi Ali Şimşek tarafından izlenerek en iyiler belirlendi. Yarışmanın ödül töreni 5 Mayıs Pazar günü saat 17:00-19:00 saatleri arasında İFSAK’da yapılacak. Ön elemeyi geçen filmler festival kapsamında İFSAK’da gösterilecek. İFSAK Sinema Emek Ödülü’nün bu yılki sahibi oyuncu Nur Sürer oldu.

2009 yılında kaybettiğimiz yönetmen Ahmet Uluçay da festival kapsamında anılacak. Ahmet Uluçay’ın beş kısa filminin gösteriminin ardından Barış Saydam ile yönetmenin sineması üzerine bir de söyleşi yer alacak.

Festival kapsamında  bir diğer söyleşi ise yönetmen Derviş Zaim ile olacak. Ayrıca Derviş Zaim’in yeni çıkan kitabı Rüyet’in imza günü de söyleşi sırasında İFSAK’da yapılacak.

PAYLAŞ
Önceki makaleElser: 13 Minutes
Sonraki makaleNapszallta
Avatar
avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

İLGİLİ MAKALELERBU YAZARDAN DAHA FAZLASI

YORUM YOK

BİR CEVAP BIRAK