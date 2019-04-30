İfsak’ın 60. Yılında Kısa Film Festivali Başlıyor

İFSAK Ulusal Kısa Film Festivali kapsamında tüm film gösterimleri ve etkinlikler 3-4-5 Mayıs tarihlerinde İFSAK’ın İstiklal Caddesi Ayhan Işık sokaktaki salonlarında ücretsiz olarak gösterilecek.

Kısa film yönetmenlerinin her yıl heyecanla bekledikleri 39. İFSAK Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni de festival kapsamında gerçekleşecek.

39. İFSAK Kısa Film Yarışması’nda ön eleme Ali Dalgıç ve Mustafa Naymanlar tarafından yapıldı. Ön elemeyi geçen filmler bu yılın tek seçicisi Ali Şimşek tarafından izlenerek en iyiler belirlendi. Yarışmanın ödül töreni 5 Mayıs Pazar günü saat 17:00-19:00 saatleri arasında İFSAK’da yapılacak. Ön elemeyi geçen filmler festival kapsamında İFSAK’da gösterilecek. İFSAK Sinema Emek Ödülü’nün bu yılki sahibi oyuncu Nur Sürer oldu.

2009 yılında kaybettiğimiz yönetmen Ahmet Uluçay da festival kapsamında anılacak. Ahmet Uluçay’ın beş kısa filminin gösteriminin ardından Barış Saydam ile yönetmenin sineması üzerine bir de söyleşi yer alacak.

Festival kapsamında bir diğer söyleşi ise yönetmen Derviş Zaim ile olacak. Ayrıca Derviş Zaim’in yeni çıkan kitabı Rüyet’in imza günü de söyleşi sırasında İFSAK’da yapılacak.