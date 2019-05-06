Dudley Andrew Söyleşisi

Dudley Andrew Söyleşisi

Tarafından avrsinema -
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Sinema Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu desteğiyle Kadir Has Üniversitesi’nin düzenlediği 20. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler konferansının konuğu olarak Türkiye’ye gelen Amerikalı sinema kuramcısı Dudley Andrew, 11 Mayıs Cumartesi günü 11.00’da Bilim ve Sanat Vakfı’na konuk oluyor. Prof. Dr. Peyami Çelikcan moderatörlüğündeki söyleşide yazar Türkçeye çevrilen son kitabı Sinema Nedir! üzerine konuşacak.

Uzun yıllar Iowa Üniversitesi’nde karşılaştırmalı edebiyat ve sinema araştırmaları dersi veren, 2000 yılında Yale Üniversitesi’ne geçen Andrew, halen aynı üniversitede dünya sineması ve uyarlamalar konusunda ders vermektedir. Yazarın Küre Yayınları’ndan geçtiğimiz ay Türkçeye tercüme edilen Sinema Nedir! isimli eseri de Andrew’un doktora tezi de olan Andre Bazin üzerine verdiği seminerlerden sonra yazılır. Sinemanın kurumlarını ve sosyal etkisini anahtar filmler üzerinden inceleyen Sinema Nedir!, varlığı 1895’e dayanan bir sanatın “öz” gücüne tanıklık eder. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sinemaseverlerin yücelttiği sanat filmlerinden Yeni Dalga’ya, oradan da teknolojik olarak “genişletilmiş sinema”ya kadar sinemayı canlı kılan bir fikrin izini sürer.

Not: Etkinlik ücretsiz ve herkesin katılımına açıktır. Söyleşi sırasında ardıl çeviri yapılacaktır.

 

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Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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