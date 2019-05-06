Dudley Andrew Söyleşisi

Sinema Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu desteğiyle Kadir Has Üniversitesi’nin düzenlediği 20. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler konferansının konuğu olarak Türkiye’ye gelen Amerikalı sinema kuramcısı Dudley Andrew, 11 Mayıs Cumartesi günü 11.00’da Bilim ve Sanat Vakfı’na konuk oluyor. Prof. Dr. Peyami Çelikcan moderatörlüğündeki söyleşide yazar Türkçeye çevrilen son kitabı Sinema Nedir! üzerine konuşacak.
Uzun yıllar Iowa Üniversitesi’nde karşılaştırmalı edebiyat ve sinema araştırmaları dersi veren, 2000 yılında Yale Üniversitesi’ne geçen Andrew, halen aynı üniversitede dünya sineması ve uyarlamalar konusunda ders vermektedir. Yazarın Küre Yayınları’ndan geçtiğimiz ay Türkçeye tercüme edilen Sinema Nedir! isimli eseri de Andrew’un doktora tezi de olan Andre Bazin üzerine verdiği seminerlerden sonra yazılır. Sinemanın kurumlarını ve sosyal etkisini anahtar filmler üzerinden inceleyen Sinema Nedir!, varlığı 1895’e dayanan bir sanatın “öz” gücüne tanıklık eder. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sinemaseverlerin yücelttiği sanat filmlerinden Yeni Dalga’ya, oradan da teknolojik olarak “genişletilmiş sinema”ya kadar sinemayı canlı kılan bir fikrin izini sürer.
Not: Etkinlik ücretsiz ve herkesin katılımına açıktır. Söyleşi sırasında ardıl çeviri yapılacaktır.