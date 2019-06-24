Yeni Çıkan Kitaplar: Sinema Kuramı

Yeni Çıkan Kitaplar: Sinema Kuramı

Tarafından avrsinema -
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Bela Balazs’ın sinemanın temel kaynak eserlerinden kabul edilen Sinema Kuramı isimli kitabı Doruk Yayınları’ndan çıktı.

Sinema Kuramı, yalın, olgulara dayanan aynı zamanda kuramsal sonuçlar çıkaran bir eser ve sanıldığından çok daha önemli. Büyük oranda sessiz sinema döneminin analizine odaklanmış olması önemini azaltmıyor. Çünkü görsel dilin kuruluşu ve görsel dünya içinde anlamın üretilişine odaklanmış bir çalışma. Günümüzde de görsel olanın yazılı olana baskınlığı giderek artmaktadır. Bu açıdan çalışma günceldir. Geçmişi anlamak geleceği öngörebilmenin en iyi yollarından birisi olduğu için, Balázs tarihe ve tarihin sonuçlarına bakan insanlar için vazgeçilmez bir kaynaktır.

 

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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