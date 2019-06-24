Yeni Çıkan Kitaplar: Sinema Kuramı

Bela Balazs’ın sinemanın temel kaynak eserlerinden kabul edilen Sinema Kuramı isimli kitabı Doruk Yayınları’ndan çıktı.
Sinema Kuramı, yalın, olgulara dayanan aynı zamanda kuramsal sonuçlar çıkaran bir eser ve sanıldığından çok daha önemli. Büyük oranda sessiz sinema döneminin analizine odaklanmış olması önemini azaltmıyor. Çünkü görsel dilin kuruluşu ve görsel dünya içinde anlamın üretilişine odaklanmış bir çalışma. Günümüzde de görsel olanın yazılı olana baskınlığı giderek artmaktadır. Bu açıdan çalışma günceldir. Geçmişi anlamak geleceği öngörebilmenin en iyi yollarından birisi olduğu için, Balázs tarihe ve tarihin sonuçlarına bakan insanlar için vazgeçilmez bir kaynaktır.