18. Filmmor Kadın Filmleri Festivali Başlıyor

Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali bu yıl 18. yaşını kutluyor. 46 filmin gösterileceği festivalde söyleşiler, paneller ve atölyelerle, 7 şehirde Hak Odaklı Sinema perdede!

16 Mart’ta İstanbul’da, Fransız Kültür Merkezi’nde başlayacak olan 18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali film gösterimleri, panel, atölye ve söyleşilerle 22 Mart’a kadar sürecek. 22 Mart’tan sonra Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezi’ne gidecek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sinebüs’ü ile İstanbul’un 8 köyünü gezecek.

18.Filmmor Kadın Filmleri Festivali, Filmmor Kadın Kooperatifi, Antalya Kadın Dayanışma Derneği, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Rosa Kadın Derneği, Mersin Kadın Emeği Kolektifi, Adana Kadın Platformu, Yalova Kadın Platformu dayanışması ile İstanbul’un ardından 4-5 Nisan’da Bodrum’da, 11-12 Nisan’da Antalya’da, 18-19 Nisan’da Mersin’de, 25-26 Nisan’da Yalova’da, 2-3 Mayıs’ta Adana’da ve 9-10 Mayıs’ta Diyarbakır’da seyirciyle buluşacak.

Bunca HAKsızlık karşısında, hakları dillendiren, hak ihlâllerine karşı çıkan Filmmor bu yıl Hak Odaklı Sinema’yı özel bir bölüm ve panelle tartışmaya açacak. Hak Odaklı Sinema yanında Kadınların Sineması, Feminist Bellek, Bedenimiz Bizimdir, Cins-iyet-ler bölümlerinde 21 ülke, 41 yönetmenden 46 film izleyiciyle buluşacak.

Bu yıl Feminist Bellek bölümünde, filmleri yanında Alice Guy-Blaché’nin Anlatılmamış Hikâyesi belgeseli ve söyleşilerle, sinema tarihinin ilk kurmaca filmlerini yapan yönetmen-yapımcı Alice Guy-Blaché var. Hak Odaklı Sinema ve Sinemanın Sanatkârları panelleri, Kuzey Afrika ve Türkiye’de Kadınların Sineması Konferansı, Hikâye Anlatıcılığı Atölyesi, yönetmenlerle buluşmalar ve söyleşiler de festival programında.

Filmmor 18. yaşını, Mor Kamera Dayanışma Ödülü’nü festivalde yer alan tüm filmlerle paylaşarak, her filmin telif hakkını gözeterek ve festival boyunca tüm film ve etkinlikleri ücretsiz olarak izleyiciye ulaştırarak festivali var eden herkesle birlikte kutluyor, “Eşit hak, alan, ücret, telif lütuf değil, hediye değil; kadınların hakkı” diyor. Filmmor 18. kez, perdeye, şehre hakkıyla, gönenciyle geliyor.