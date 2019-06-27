Küçük Şeyler’in Fragmanı Yayınlandı

Dünya prömiyerini 54. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali kapsamında 1 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirecek olan Kıvanç Sezer’in Küçük Şeyler filmi, festivalin Ana Yarışma bölümünde yarışıyor.

Başrollerini Alican Yücesoy ve Başak Özcan’ın paylaştığı, yapımcılığını ise Tolga Karaçelik, Kıvanç Sezer ve Kanat Doğramacı üstlendiği filmin festival kapsamındaki diğer gösterimleri ise 2 ve 4 Temmuz 2019 günleri gerçekleşiyor.

Film, İstanbul’un uzak bir semtinden ev alan ancak işsiz kalmasıyla sadece evleri değil aynı zamanda ilişkileri de tehlikeye giren bir çifti odağına alıyor. Yer yer dramatik yer yer absürd bir tonun hakim olduğu mizahınsa hiç eksilmediği film seyirciyi kendi hayatından kesitler bulmaya çağırıyor.