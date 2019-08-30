Yeni Çıkan Kitaplar: Güneşe Lamba Yakan Adam

Yılanların Öcü, Sen Türkülerini Söyle, Muhsin Bey, İpekçe, Arabesk ve Düttürü Dünya gibi Türk sinemasının klasikleşen pek çok filminde görüntü yönetmenliği yapan Aytekin Çakmakçı’nın Barış Saydam’la hazırladığı nehir söyleşi “Güneşe Lamba Yakan Adam: Aytekin Çakmakçı” kitabı İmge Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kitapta, Aytekin Çakmakçı’nın Yeşilçam’ın usta isimlerinden biri olan Kriton İlyadis’in yanındaki asistanlık döneminden çalıştığı filmlere kadar meslekte geçirdiği elli iki yılın dökümü yapılırken, Çakmakçı’nın setlerde yaşadığı keyifli anılar da okurları içerisine çekiyor. Çakmakçı’nın hatıratında İlyadis’in yanı sıra Ertem Eğilmez, Tunç Başaran, Kemal Sunal, Münir Özkul, Şerif Gören, Halil Ergün, Reis Çelik gibi pek çok önemli isimden de söz ediliyor.

Kitabın önemli bir yanı da Çakmakçı’nın görüntü yönetmenliği konusundaki yaklaşımı ve Yeşilçam ile Yeşilçam sonrasında Türkiye’de görsel anlamda yaşanan değişim sürecinin ele alınması. Nehir söyleşiyi gerçekleştiren sinema yazarı Barış Saydam, bu anlamda kitabın bir hatıratın ötesinde aynı zamanda sinema tarihimiz içerisinde çok fazla konuşulmayan ve yazılmayan bir süreci de aydınlattığına dikkat çekiyor. Türkiye’de ilk defa bir görüntü yönetmeninin hatıratının yayınlanmış olması aynı zamanda “aşağıdan yukarıya” bir sinema tarihi anlatısı kurma ve sinema alanında mikro tarihçilik anlamında önemli bir çaba. Duayen sinema yazarı Atilla Dorsay kitabın sunuş yazısında bu noktaya dikkat çekerek kitabın hem görüntü sanatı hem de sinemamız konusundaki öneminin altını çiziyor.

Bu keyifli nehir söyleşiyi kitapçılardan ve online kitap satış sitelerinden temin etmek mümkün.

Aytekin Çakmakçı: Güneşe Lamba Yakan Adam

Söyleşi: Barış Saydam

Editör: Elif Çongur

İmge Kitabevi, 2019, 229 s.