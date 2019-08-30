Yeni Çıkan Kitaplar: Güneşe Lamba Yakan Adam

Yeni Çıkan Kitaplar: Güneşe Lamba Yakan Adam

Tarafından avrsinema -
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Yılanların Öcü, Sen Türkülerini Söyle, Muhsin Bey, İpekçe, Arabesk ve Düttürü Dünya gibi Türk sinemasının klasikleşen pek çok filminde görüntü yönetmenliği yapan Aytekin Çakmakçı’nın Barış Saydam’la hazırladığı nehir söyleşi “Güneşe Lamba Yakan Adam: Aytekin Çakmakçı” kitabı İmge Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kitapta, Aytekin Çakmakçı’nın Yeşilçam’ın usta isimlerinden biri olan Kriton İlyadis’in yanındaki asistanlık döneminden çalıştığı filmlere kadar meslekte geçirdiği elli iki yılın dökümü yapılırken, Çakmakçı’nın setlerde yaşadığı keyifli anılar da okurları içerisine çekiyor. Çakmakçı’nın hatıratında İlyadis’in yanı sıra Ertem Eğilmez, Tunç Başaran, Kemal Sunal, Münir Özkul, Şerif Gören, Halil Ergün, Reis Çelik gibi pek çok önemli isimden de söz ediliyor.

Kitabın önemli bir yanı da Çakmakçı’nın görüntü yönetmenliği konusundaki yaklaşımı ve Yeşilçam ile Yeşilçam sonrasında Türkiye’de görsel anlamda yaşanan değişim sürecinin ele alınması. Nehir söyleşiyi gerçekleştiren sinema yazarı Barış Saydam, bu anlamda kitabın bir hatıratın ötesinde aynı zamanda sinema tarihimiz içerisinde çok fazla konuşulmayan ve yazılmayan bir süreci de aydınlattığına dikkat çekiyor. Türkiye’de ilk defa bir görüntü yönetmeninin hatıratının yayınlanmış olması aynı zamanda “aşağıdan yukarıya” bir sinema tarihi anlatısı kurma ve sinema alanında mikro tarihçilik anlamında önemli bir çaba. Duayen sinema yazarı Atilla Dorsay kitabın sunuş yazısında bu noktaya dikkat çekerek kitabın hem görüntü sanatı hem de sinemamız konusundaki öneminin altını çiziyor.

Bu keyifli nehir söyleşiyi kitapçılardan ve online kitap satış sitelerinden temin etmek mümkün.

Aytekin Çakmakçı: Güneşe Lamba Yakan Adam

Söyleşi: Barış Saydam

Editör: Elif Çongur

İmge Kitabevi, 2019, 229 s.

 

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Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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