Barış Saydam

Barış Saydam

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Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun. SİYAD üyesi. 2008 yılından beri Avrupa Sineması, Altyazı Sinema Dergisi, Hayal Perdesi Sinema Dergisi, Gölge, Kafa Ayarı, Modern Zamanlar Sinema Dergisi, Sinema Defteri gibi site ve dergilerde sinema eleştirileri yazıyor. Küre Yayınları’ndan çıkan yönetmen sineması serisinde Zeki Demirkubuz, Semih Kaplanoğlu ve Derviş Zaim kitaplarında yazıları yayınlandı. Giovanni Scognamillo’nun Gözüyle Yeşilçam kitabının editörlüğünü yaptı. 2010 yılından beri Hayal Perdesi Web Sitesi’nin editörlüğünü üstleniyor. 2012’den beri de Sinematek Derneği’nde Film Analizi ve Film Eleştirisi derslerinde eğitmenlik yapıyor. Başta Jean-Luc Godard olmak üzere Fransız Yeni Dalgası’nı, pek çok farklı sanat dalını filmlerinde ustalıkla kullanabilen yönetmenleri ve eleştirilerini sanattan ödün vermeden yapabilen filmleri seviyor. Istvan Szabo’nun sinemacılar dünyayı değiştiremez sözüne katılıyor; ama sinemanın insanı değiştirebileceğine inanıyor.

İletişim Adresi: bar_saydam@hotmail.com

Avrupa Sineması Sitesindeki Yazıları:

Başka Sinema Başladı

House with a Turret

Camille Claudel, 1915

Carlos Reygadas Sineması

To the Wonder

Theo Angelopoulos Sineması

Code Blue

Call Girl

Of Snails and Men

Memlekette Demokrasi Var

Emek Sineması Neden Önemli?

Trishna

Chicken with Plums

Albert Nobbs

Feminist Sinemanın 100. Yılı (Panel)

Anita G.

Cafe de Flore

Filmekimi 2011 Değerlendirmesi

Almanya – Wilkommen in Deutschland

This is Not a Film

Headshot

One Day

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi

Mama Africa

12 Angry Lebanese

Görünmeyen

Miral

The Turin Horse

Even the Rain

Biutiful

Mothers

Sinemada Futbol, Futbolda Sinema

Bilinmeyen Sinemalar Film Festivali

Pina

Gişe Memuru

Japon

Atmen

The Minister

Geriye Kalan

İz-Reç

Kathmandu Lullaby

Utomlyonnye Solntsem 2

How Much Does Your Building Weigh, Mr. Foster?

Bedevilled

Home for Christmas

22 Mei

10. !f İstanbul’dan Geride Kalanlar

Illegal

Yaşam Arsızı

The Poll Diaries

Film Socialisme

Woman Without Piano

17. Adana Altın Koza Film Festivali Değerlendirmesi

Theo Angelopoulos’un 2. Dönemi

François Truffaut ve Les Mistons

From Hell

Documentarist Belgesel Günleri 2010

Le Concert

Kaptan Feza

Apan

Politist, Adj.

The Leopard

Rocco and His Brothers

Luchino Visconti

Lukas Moodysson

Swinki

Karamazovi

Seraphine

Vittorio de Sica (Yönetmenler)

Muukalainen

Başka Semtin Çocukları

Filmekimi 2009

Thomas Vinterberg

In Berlin

Dardenne Kardeşler

Tricks

Everlasting Moments

Tatarak

Flight of the Red Balloon

Drabet

Hayat Var

Süt

Metropolis

Fritz Lang

Il Divo

Three Wise Men

8

Summer

In the Electric Mist

Den Du Frygter

Brudguminn

$ 9.99

İki Çizgi

Zift

A Short Film About Killing

Les Plages D’Agnes

Uzak İhtimal

Revanche

Hundstage

Welcome

Gomorra

Turneja

Snijeg

Rıza

Jean Vigo ve Sineması (Yönetmen İncelemeleri)

Kirschblüten – Hanami

Cashback

Tatil Kitabı

Grbavica

Yeni Romen Sineması (Serbest Yazılar)

Paradise – Three Journeys in This World

Twentynine Palms

Wir Sagen du! Schatz

Rusalka

Genova

Slumdog Millionaire

The Discreet Charm of Bourgeoisie

Belle de Jour

Viridiana

Los Olvidados

Songs From the Second Floor

Frozen Land

Summer in the City

Leo

Eskalofrio

2008’in En İyi Avrupa Filmleri (Serbest Yazılar)

Sonbahar

Yılbaşı Filmleri (Serbest Yazılar)

Paris, Je T’aime

Take My Eyes

Aaah Belinda

Vicdan

Los Cronocrimenes

Bir Tuğra Kafrancıoğlu Filmi

Knallhart

Myrin

Ex Drummer

Les Dames du Bois de Boulogne

Mouchette

Die Brücke

Keinohrhasen

Eternity and a Day

Sex is a Comedy

Bal-Can-Can

4 Months, 3 Weeks and 2 Days

Boy A

O’Horten

Le Boucher

La Regle du Jeu

La Bete Humaine

Farinelli

Hazan Mevsimi

Bueno Vista Social Club

Taş Yastık

Shadows in Paradise

Baader

Van Gogh

Babi Leto

Levottomat

Miehen Työ

Je M’Appelle Elisabeth

Boy Meets Girl

Heaven & L’enfer

Derek

Nuovomondo

Kanal

In the City of Sylvia

Eyforiya

Savrseni Krug

Secret Life of Words

I Fidanzati

All the Invisible Children

Reconstruction

Ben X

Katyn

Farewell Falkenberg

West Wittering Affair

Sade

Yumurta

Vivre Sa Vie

Wings of Desire

Vargtimmen

Nosferatu & Faust

Umberto D.

Darling

Just Like Home

Reprise

Coeurs

Prag

Venus

Pingpong

Summer ’04

Zeynep’in Sekiz Günü

Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu

Second Breath

Paris

Non Pensarci

Jellyfish

Mataharis

Eldfjall

Patience: After Sebald

Abrir Puertas y Ventanas

Gölge

Foreldrar

The Pervert’s Guide to Cinema

Du Levande

Paris, Texas

Korkuyorum Anne

The Great Ecstasy of Robert Carmichael

Werckmeister Harmoniak

Mothers of Mine

Kabadayı

İklimler

Anayurt Oteli

Meleğin Düşüşü

Kader

Storm

The Wind That Shakes the Barley

Tickets

La Mome

Palimpsest

A Ay

İki Süper Film Birden

Il Caimano

Odgrobadogroba

Berlin is in Germany

Bulutları Beklerken

Volver

Viva Maria

Vinterkyss

Train of Life

Tillsammans

Way I Spent the End of the World

Match Factory Girl

Princesas

Power of the Game

Politiki Kouzina

Ondskan

Offscreen

Nordkraft

Naboer

Lovers of the Artic Circle

Weeping Meadow

Rosetta

Lilya 4-Ever

Lights in the Dusk

Lemming

Le Temps Qui Reste

Lady Chatterley

L’Eclisse

La Notte

L’Avventura

Karhozat

Jestem

Innocence

Ils

Go West

Gadjo Dilo

Fitzcarraldo

Fanny and Alexandre

Fanfan

Falscher Bekenner

Europa

Element of Crime

El Metodo

Decameron

Death of Mr. Lazarescu

Dear Wendy

Cries and Whispers

Combien tu M’aimes?

California Dreaming

Bad Timing

Angel-A

Allegro

Ali: Fear Eats the Soul

Ae Fond Kiss

A Short Film About Love

1984

400 Blows

12:08 East of Bucharest

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avrsinema
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.

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