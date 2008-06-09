Barış Saydam

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun. SİYAD üyesi. 2008 yılından beri Avrupa Sineması, Altyazı Sinema Dergisi, Hayal Perdesi Sinema Dergisi, Gölge, Kafa Ayarı, Modern Zamanlar Sinema Dergisi, Sinema Defteri gibi site ve dergilerde sinema eleştirileri yazıyor. Küre Yayınları’ndan çıkan yönetmen sineması serisinde Zeki Demirkubuz, Semih Kaplanoğlu ve Derviş Zaim kitaplarında yazıları yayınlandı. Giovanni Scognamillo’nun Gözüyle Yeşilçam kitabının editörlüğünü yaptı. 2010 yılından beri Hayal Perdesi Web Sitesi’nin editörlüğünü üstleniyor. 2012’den beri de Sinematek Derneği’nde Film Analizi ve Film Eleştirisi derslerinde eğitmenlik yapıyor. Başta Jean-Luc Godard olmak üzere Fransız Yeni Dalgası’nı, pek çok farklı sanat dalını filmlerinde ustalıkla kullanabilen yönetmenleri ve eleştirilerini sanattan ödün vermeden yapabilen filmleri seviyor. Istvan Szabo’nun sinemacılar dünyayı değiştiremez sözüne katılıyor; ama sinemanın insanı değiştirebileceğine inanıyor.
İletişim Adresi:
bar_saydam@hotmail.com
Avrupa Sineması Sitesindeki Yazıları:
Başka Sinema Başladı
House with a Turret
Camille Claudel, 1915
Carlos Reygadas Sineması
To the Wonder
Theo Angelopoulos Sineması
Code Blue
Call Girl
Of Snails and Men
Memlekette Demokrasi Var
Emek Sineması Neden Önemli?
Trishna
Chicken with Plums
Albert Nobbs
Feminist Sinemanın 100. Yılı (Panel)
Anita G.
Cafe de Flore
Filmekimi 2011 Değerlendirmesi
Almanya – Wilkommen in Deutschland
This is Not a Film
Headshot
One Day
Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi
Mama Africa
12 Angry Lebanese
Görünmeyen
Miral
The Turin Horse
Even the Rain
Biutiful
Mothers
Sinemada Futbol, Futbolda Sinema
Bilinmeyen Sinemalar Film Festivali
Pina
Gişe Memuru
Japon
Atmen
The Minister
Geriye Kalan
İz-Reç
Kathmandu Lullaby
Utomlyonnye Solntsem 2
How Much Does Your Building Weigh, Mr. Foster?
Bedevilled
Home for Christmas
22 Mei
10. !f İstanbul’dan Geride Kalanlar
Illegal
Yaşam Arsızı
The Poll Diaries
Film Socialisme
Woman Without Piano
17. Adana Altın Koza Film Festivali Değerlendirmesi
Theo Angelopoulos’un 2. Dönemi
François Truffaut ve Les Mistons
From Hell
Documentarist Belgesel Günleri 2010
Le Concert
Kaptan Feza
Apan
Politist, Adj.
The Leopard
Rocco and His Brothers
Luchino Visconti
Lukas Moodysson
Swinki
Karamazovi
Seraphine
Vittorio de Sica (Yönetmenler)
Muukalainen
Başka Semtin Çocukları
Filmekimi 2009
Thomas Vinterberg
In Berlin
Dardenne Kardeşler
Tricks
Everlasting Moments
Tatarak
Flight of the Red Balloon
Drabet
Hayat Var
Süt
Metropolis
Fritz Lang
Il Divo
Three Wise Men
8
Summer
In the Electric Mist
Den Du Frygter
Brudguminn
$ 9.99
İki Çizgi
Zift
A Short Film About Killing
Les Plages D’Agnes
Uzak İhtimal
Revanche
Hundstage
Welcome
Gomorra
Turneja
Snijeg
Rıza
(Yönetmen İncelemeleri) Jean Vigo ve Sineması
Kirschblüten – Hanami
Cashback
Tatil Kitabı
Grbavica
(Serbest Yazılar) Yeni Romen Sineması
Paradise – Three Journeys in This World
Twentynine Palms
Wir Sagen du! Schatz
Rusalka
Genova
Slumdog Millionaire
The Discreet Charm of Bourgeoisie
Belle de Jour
Viridiana
Los Olvidados
Songs From the Second Floor
Frozen Land
Summer in the City
Leo
Eskalofrio
(Serbest Yazılar) 2008’in En İyi Avrupa Filmleri
Sonbahar
(Serbest Yazılar) Yılbaşı Filmleri
Paris, Je T’aime
Take My Eyes
Aaah Belinda
Vicdan
Los Cronocrimenes
Bir Tuğra Kafrancıoğlu Filmi
Knallhart
Myrin
Ex Drummer
Les Dames du Bois de Boulogne
Mouchette
Die Brücke
Keinohrhasen
Eternity and a Day
Sex is a Comedy
Bal-Can-Can
4 Months, 3 Weeks and 2 Days
Boy A
O’Horten
Le Boucher
La Regle du Jeu
La Bete Humaine
Farinelli
Hazan Mevsimi
Bueno Vista Social Club
Taş Yastık
Shadows in Paradise
Baader
Van Gogh
Babi Leto
Levottomat
Miehen Työ
Je M’Appelle Elisabeth
Boy Meets Girl
Heaven & L’enfer
Derek
Nuovomondo
Kanal
In the City of Sylvia
Eyforiya
Savrseni Krug
Secret Life of Words
I Fidanzati
All the Invisible Children
Reconstruction
Ben X
Katyn
Farewell Falkenberg
West Wittering Affair
Sade
Yumurta
Vivre Sa Vie
Wings of Desire
Vargtimmen
Nosferatu & Faust
Umberto D.
Darling
Just Like Home
Reprise
Coeurs
Prag
Venus
Pingpong
Summer ’04
Zeynep’in Sekiz Günü
Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu
Second Breath
Paris
Non Pensarci
Jellyfish
Mataharis
Eldfjall
Patience: After Sebald
Abrir Puertas y Ventanas
Gölge
Foreldrar
The Pervert’s Guide to Cinema
Du Levande
Paris, Texas
Korkuyorum Anne
The Great Ecstasy of Robert Carmichael
Werckmeister Harmoniak
Mothers of Mine
Kabadayı
İklimler
Anayurt Oteli
Meleğin Düşüşü
Kader
Storm
The Wind That Shakes the Barley
Tickets
La Mome
Palimpsest
A Ay
İki Süper Film Birden
Il Caimano
Odgrobadogroba
Berlin is in Germany
Bulutları Beklerken
Volver
Viva Maria
Vinterkyss
Train of Life
Tillsammans
Way I Spent the End of the World
Match Factory Girl
Princesas
Power of the Game
Politiki Kouzina
Ondskan
Offscreen
Nordkraft
Naboer
Lovers of the Artic Circle
Weeping Meadow
Rosetta
Lilya 4-Ever
Lights in the Dusk
Lemming
Le Temps Qui Reste
Lady Chatterley
L’Eclisse
La Notte
L’Avventura
Karhozat
Jestem
Innocence
Ils
Go West
Gadjo Dilo
Fitzcarraldo
Fanny and Alexandre
Fanfan
Falscher Bekenner
Europa
Element of Crime
El Metodo
Decameron
Death of Mr. Lazarescu
Dear Wendy
Cries and Whispers
Combien tu M’aimes?
California Dreaming
Bad Timing
Angel-A
Allegro
Ali: Fear Eats the Soul
Ae Fond Kiss
A Short Film About Love
1984
400 Blows
12:08 East of Bucharest
İlgili
Sinemaya gönül veren bir grup sinefilin kurduğu Avrupa Sineması internet sitesi, Avrupa sinemasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu filmlerle ilgili ufak da olsa bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla kuruldu. Sitenin kuruluş amaçlarından biri de; tür sinemasını da yadsımadan, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığının vurgusunu yapmak. Metin Erksan’dan bir alıntı yapacak olursak; bilimlerin ve sanatların varoluşlarının sınırları, geçmişin derinlikleri içindedir… Sinema bilim; sinema sanatı ve sinema bilimi kapsamında; sanatsal düşüncenin ve uygulamanın, sinemasal düşüncenin ve uygulamanın, yaratısal düşüncenin ve uygulamanın, görüntüsel düşüncenin ve uygulamanın, çekimsel düşüncenin ve uygulamanın, oluşumunu, gelişimini, dönüşümünü saptar ve oluşturur. Bu nedenle bizler de günümüzde çekilen filmler dışında, geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak; bu sanatı etkileyen filmleri ve yönetmenleri de tanıtmaya, eleştirmeye ve onların sinemayı nasıl algıladıklarını kavramaya gayret ediyoruz. Bir yandan da sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkisini, filmler bağlamında tartışarak; sinemanın diğer sanatlardan ayrı düşünülemeyeceğini savunuyoruz. Bu amaçlarla, birbirinden farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda çekilmiş ve birbirinden farklı türlerde pek çok film eleştirisine yer vermeye çalışıyoruz. Sinemayı bir kültür olarak gören herkesin katılımına da açığız. Arzu edenler mail adresinden bizlere ulaşabilir, yazılarını paylaşabilir ve filmlerle ilgili görüşlerini iletebilir.
Film değerlendirmelerini zevkle takip ediyorum. Eline sağlık.
Ellerinize saglık teşekkür ederiz